Salvini | Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra

(Di domenica 25 marzo 2018) Anche se sta trascorrendo la domenica delle Palme sul Lago di Como, come documenta fedelmente attraverso i suoi canali social, Matteopubblica anche una dichiarazione in vista delle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrebbero cominciare subito dopo Pasqua.ha scritto:"Nel rispetto di tutti, il prossimononchedal, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori. Via legge Fornero e spesometro, giù tasse e accise, taglio di sprechi e spese inutili, riforma della scuola e della giustizia, legittima difesa, revisione dei trattati europei, rilancio dell'agricoltura e della pesca italiane, Ministero per i disabili, pace fiscale fra cittadini ed Equitalia, autonomia e federalismo, espulsione dei clandestini e controllo dei ...