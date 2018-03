Salvini | ' Il prossimo premier non può che essere del centrodestra'

Salvini : il prossimo premier non può che essere di centrodestra : "Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra , la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto ...

Governo : Salvini - prossimo premier dovrà essere indicato da centrodestra : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra , la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Lo scrive in un post su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini . L'articolo Governo : Salvini , prossimo premier dovrà essere indicato da centrodestra sembra essere il primo su ...

Servizi : Salvini - normale rinnovo vertici con prossimo governo : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – La decisione di affidare al prossimo governo la nomina dei nuovi vertici dei Servizi segreti è “una roba normale ”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini , ospite di ‘Coffee break’ su La7. “Qualunque padre di famiglia, qualunque negoziante, se ha un contratto di affitto che gli scade tra una settimana, non è che fa investimenti per cambiare il negozio: aspetta che ...

Sanremo 2018 - Salvini : “Un sacco di canzoni sugli immigranti. Magari il prossimo anno si ricorderanno dei terremotati” : “Ieri è finito Sanremo e ha vinto la coppia anti terrorsimo Meta e Moro e c’erano un sacco di canzoni che parlavano degli immigrati che scappano, che arrivano, che fuggono. Magari l’ anno prossimo ce ne sarà una che parla dei terremotati, che sono italiani e dimenticati”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in un video messaggio postato su Facebook. Per Salvini “i terremotati f anno meno notizia e sono meno ...

Caso Maroni. Berlusconi : non sarà in prossimo governo. Salvini : Roberto se lasci non puoi fare altro : Il Presidente di Forza Italia - a Radio Capital - ha rivelato che il suo candidato premier è un super candidato" ma al momento non può rivelare il nome. E poi sui sondaggi: in molti ci danno già al 40%, ma "non mi accontento, alle elezioni mancano ancora due mesi". Il leader della Lega - da Radio 24 - conferma che con molta probabilità il prossimo vertice si terrà 'da lui': "Staremo stretti, dovrò fare un po d'ordine" ironizza