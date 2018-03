Governo - Salvini avverte 'Il prossimo premier sarà indicato dal centrodestra' : Matteo Salvini non lascia passare neppure 24 ore dall' elezione dei presidenti di Camera e Senato . E sui social, a metà giornata, lancia il suo messaggio: 'Il prossimo premier sarà indicato dal ...

Paolo Romani avverte Matteo Salvini : 'Appoggio alla Lega - ma soltanto in un contesto di pari dignità' : È l'uomo del momento, al centro di retroscena di stampa, indiscrezioni, voci, trattative e possibili complotti per sfasciare il centrodestra. Si parla di Paolo Romani , senatore di Forza Italia, in ...

Maroni : 'Impossibile governo Lega-M5S'. E avverte Salvini : 'Stai attento - non correre' : Anche per il governo di Luca Zaia alla regione Veneto, Maroni ha fatto notare che 'è una questione di coerenza perché io non posso governare con una forza politica che a Roma è invece all'opposizione'...

Maroni avverte Salvini e spacca il Carroccio : 'Impossibile governo Lega-M5S' : Anche per il governo di Luca Zaia alla regione Veneto, Maroni ha fatto notare che 'è una questione di coerenza perché io non posso governare con una forza politica che a Roma è invece all'opposizione'...

Accordo Lega-M5s? Maroni avverte Salvini : "A rischio le giunte Regionali" : Il matrimonio tra Lega e M5s? Non s'ha da fare, secondo l'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni. Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, Maroni ha lanciato un avvertimento al leader...

Silvio Berlusconi - Bruno Vespa lo avverte : 'Se rompi con Salvini - migrazione di forzisti nella Lega' : 'Attenzione, perchè se rompete con noi e fate un governo coi 5 Stelle, vengono giù tutte le Regioni e tutti i Comuni dove governiamo assieme, e con profitto, da anni e anni'. E' questo l'avvertimento ...

Salvini avverte l’Ue : “Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%” : Salvini avverte l’Ue: “Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%” Salvini avverte l’Ue: “Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%” Continua a leggere L'articolo Salvini avverte l’Ue: “Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%” proviene da NewsGo.

Salvini avverte l’Ue : “Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%” : Salvini avverte l’Ue: “Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%” Salvini avverte l’Ue: “Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%” Continua a leggere L'articolo Salvini avverte l’Ue: “Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%” proviene da NewsGo.

Salvini avverte : 'No a coalizioni strane. Io leader del centrodestra per governare' : 'È stata una vittoria straordinaria che ci carica di responsabilità'. Questa la prima battuta a caldo del segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione della conferenza stampa post voto nella ...