Rugby femminile | Serie A 2018 | i big match della 13ma giornata vanno al Villorba ed al

Rugby femminile - il ranking mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 : l’Italia conferma la settima piazza : La seconda vittoria consecutiva nel Sei Nazioni non soltanto consente all’Italia di guadagnare 3 decimi di punto, ma evita alle azzurre di perdere la settima posizione conquistata la scorsa settimana, confermando così la posizione più alta mai raggiunta dalla nostra selezione femminile nel ranking mondiale di Rugby. Ora bisogna guardare avanti: l’Australia dista 3.83 punti. La Francia conferma la terza piazza completando il Grand ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : altro trionfo azzurro! Battuta la Scozia nell’ultima partita - Italia quarta : Giornata da tregenda in quel di Padova: nell’ultima partita dell’intero Sei Nazioni (compresi anche quelli under 20 e uomini), la nazionale Italiana femminile coglie il secondo successo consecutivo, agguantando così la quarta piazza nel torneo. Battuta la Scozia per 26-12 sotto una pioggia incessante e su un campo che ormai era diventato puro fango. Gioia per Sara Barattin e compagne, abili a creare il buco nella prima parte di gara ...

Rugby femminile - il ranking mondiale aggiornato (12 marzo) : Italia in crescita - le azzurre sono settime! : Da quando è stato introdotto il ranking mondiale di Rugby anche al femminile, due anni or sono, mai l’Italia si era arrampicata così in alto: le azzurre, dopo la vittoria esterna in Galles, salgono dalla nona alla settima posizione, scavalcando, in un colpo solo, proprio Galles ed Irlanda, con quest’ultima che paga pesantemente la sconfitta interna contro la Scozia, anch’essa salita lì dove mai si era issata prima, in 11a ...

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby femminile 2018 : programma - orari e tv : Domenica 18 marzo 2018 ore 15.00 Italia-Scozia Stadio Plebiscito, Padova diretta streaming su Eurosport Player , diretta live testuale su OASport . differita tv su Eurosport 2 alle ore 20.00

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby femminile 2018 : programma - orari e tv : Archiviata la prima vittoria nel torneo (evitato così il whitewash), ora l’Italia del rugby femminile deve evitare il cucchiaio di legno, potendo arrivare anche al quarto posto qualora dovesse battere la Scozia nell’ultima giornata del Sei Nazioni: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 5, dove si trova anche il Galles. Il torneo delle azzurre si chiuderà in casa: domenica 18 marzo alle ore 15.00, allo stadio Plebiscito ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Galles-Italia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di Rugby: oggi, domenica 11 marzo alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. Tutte le sfide dell’Italia del Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in differita ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Galles di domenica : Qualche cambio (precisamente tre) rispetto all’ultima uscita con la Francia: torna il Sei Nazioni femminile e torna in campo la nazionale italiana. domenica mattina le azzurre sfidano in trasferta il Galles: appuntamento alle 12.45 italiane, con diretta su Eurosport Player e differita alle ore 20 su Eurosport 2. “Il 6 Nazioni esprime un livello altissimo di gioco – le parole del ct azzurro Di Giandomenico – Nel torneo non ci sono mai ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate dell’Italia per le ultime due sfide del torneo : Il CT Andrea Di Giandomenico ha diramato le convocazioni per le ultime due sfide del Sei Nazioni femminile di Rugby: sono 23 le azzurre chiamate per la trasferta in Galles e la sfida interna contro la Scozia a conclusione del torneo. Rientrano, dopo gli infortuni subiti nelle prime due gare, Elisa Giordano e Valentina Ruzza. Di seguito le 23 convocate dell’Italia Piloni Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 59 caps Gaia GIACOMOLI ((Rugby ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Francia-Italia 57-0. Transalpine straripanti - azzurre impotenti : La Francia si conferma schiacciasassi del Sei Nazioni di Rugby femminile 2018 ed a Furiani asfalta l’Italia per 57-0, dopo un primo tempo chiuso già sul 38-0. Ben otto le mete Transalpine, delle quali sette trasformate, più un piazzato. La Francia vola a quota 15 in classifica, e riaggancia l’Inghilterra, formazione con la quale si giocherà il torneo nello scontro diretto della prossima giornata. Italia ancora ferma al palo. Nel ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Francia-Italia - esito già scritto? Le azzurre provano a sovvertire il pronostico : L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà domani sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di Rugby. Le transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : il XV della Francia per la sfida contro l’Italia di domani sera : La Francia schiacciasassi ammirata nelle prime due uscite del Sei Nazioni femminile 2018 di Rugby si appresta a sfidare l’Italia nella gara valida per la terza giornata del torneo, in programma allo Stade Armand Cesari di Furiani, in Corsica, domani, sabato 24 febbraio, alle ore 21.00. Le francesi hanno vinto le prime due gare, siglando 50 punti e subendone soltanto 3. Ad arrendersi al loro cospetto, l’Irlanda nella prima giornata ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : il XV dell’Italia per la sfida alla Francia di sabato sera : L‘Italia del Rugby femminile ha ufficializzato il XV che affronterà sabato sera, a Bastia, alle ore 21.00, la Francia in trasferta nella terza giornata del Sei Nazioni. Il CT Andrea di Giannantonio ha presentato così il match di sabato sera: “Veniamo dalla partita di novembre con la Francia dove per una buona ora di gioco ci siamo battuti alla pari avendo anche il dominio in alcune fasi di gioco. Sarà un’altra partita all’interno del ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate dell’Italia per la trasferta in Francia : Una settimana di pausa e si ricomincia. Settimana prossima riparte il Sei Nazioni femminile, con il terzo turno che vedrà l’Italia impegnata sabato 24 alle ore 21 in Corsica, a sfidare la Francia padrona di casa. Le azzurre si raduneranno a Tirrenia il 21 febbraio per poi partire verso la terra transalpina. Andrea Di Giandomenico ha scelto le 23 convocate per la trasferta francese. Ci sono quattro cambi per il ct tricolore: spazio per Gaia ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : Irlanda-Italia 21-8. Azzurre ancora sconfitte - ora sole sul fondo della classifica : Seconda sconfitta per l’Italia femminile della palla ovale nel Sei Nazioni 2018: a Donnybrook l’Irlanda si impone con il punteggio di 21-8 al termine di una partita comunque per larghi tratti equilibrata. Purtroppo la sconfitta costa all’Italia non soltanto l’ultimo posto solitario in classifica, ma anche l’ottavo posto nelle classifiche mondiali, ora proprio dell’Irlanda. Nella prima frazione dopo una prima ...