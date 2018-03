Romani | ' Berlusconi ha ottenuto meno del minimo sindacale'

Camere - Paolo Romani : 'Berlusconi non ha ottenuto nemmeno il minimo sindacale' : Volto rabbuiato, passo deciso, l'annuncio di ritirare la candidatura già lo aveva fatto. 'Berlusconi non ha ottenuto neanche il minimo sindacale al tavolo dei leader', si rammarica Paolo Romani ...

Verso il governo? Romani (FI) : “Problema è veto M5s a Berlusconi interlocutore. Errore lasciar parlare Salvini per noi” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

Lega M5S prova d' intesa - sgambetto a Romani per la Bernini che rifiuta. Berlusconi furioso : ... senza pagare l'insostenibile prezzo stabilito da Berlusconi: l'incontro ufficiale con lo psico-nano, secondo il nomignolo che Beppe Grillo affibbia nei suoi spettacoli al Cavaliere. Così infatti si ...

Presidenza Senato - Berlusconi : 'Nostro candidato resta Romani' : Silvio Berlusconi non cambia linea e conferma la candidatura di Paolo Romani alla Presidenza del Senato. "La candidatura di Forza Italia rimane quella di Paolo Romani - scrive in una nota il leader di ...

SENATO - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Presidenze Camere nulla di fatto ma la Lega non vota Romani al Senato - Berlusconi : 'Coalizione rotta' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...

Silvio Berlusconi - il gelo di Forza Italia su Salvini e la Bernini : 'Al Senato il nostro candidato è Paolo Romani' : 'Valuterà Silvio Berlusconi '. Quella di Matteo Salvini è una mossa 'o la va o la spacca'. La candidatura di Anna Maria Bernini di Forza Italia alla presidenza del Senato paradossalmente fa più ...

Schiaffo di Salvini a Berlusconi Senato - la Lega ha votato Bernini Il Carroccio si smarca da Romani : Colpo di scena sulle presidenze del Parlamento. Matteo Salvini chiede un passo indietro a Silvio Berlusconi sulla candidatura di Paolo Romani. E infatti la Lega al secondo scrutinio ha votato per l'azzurra Bernini Segui su affaritaliani.it

Fumata nera a Camera e Senato : niente accordo - è stallo. L'idea del M5S : "Incontro tra leader - ma senza Berlusconi". FI insiste su Romani : Prima Fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Anzi,...

Rebus Senato - Berlusconi ordina ai suoi di votare Romani ma spunta la Bonino : Al Senato oggi è la giornata del tosa quorum, da sabato alla terza votazione, i primi due classificati andranno, se nessuno vince, alla votazione finale, la quarta, e chi prende più voti sarà eletto presidente...

Senato - Silvio Berlusconi tira dritto su Paolo Romani : la rabbia di Matteo Salvini - centrodestra a rischio : Un tripudio di schede bianche in aula alla Camera e al Senato: i partiti prendono tempo e cercano accordi. Il M5s ha fatto tramontare l'intesa col centrodestra sui nomi di Roberto Fico alla Camera e ...

Senato - Berlusconi tira dritto su Romani : "Fa parte dell'accordo" : Manca l'intesa sulle presidenze di Camera e Senato. Lo stallo al momento non consente di convergere su un candidato e la trattativa è in alto mare . A far saltare il tavolo delle trattative sono stati ...

Berlusconi : Fi conferma - a terzo scrutinio votiamo Romani : Roma, 23 mar. , askanews, 'In base agli accordi assunti tra i leader del Centrodestra e confermati da ultimo ieri sera nella riunione dei capigruppo, il Presidente Berlusconi e Forza Italia alla terza ...