Roma | telefonata segnala un ordigno Evacuati clienti e dipendenti della Rinascente

Roma - allarme bomba alla Rinascente : palazzo sgomberato - telefonata al centralino del Messaggero : allarme bomba alla Rinascente di Roma: palazzo sgomberato in via del Tritone dopo una telefonata al centralino del Messaggero. Evacuato per precauzione anche la sede di piazza Fiume.

"La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sui pm Romani per la telefonata Renzi-De Benedetti". Lo rivela il Fatto : La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per capire se i pm romani abbiano commesso omissioni o comportamenti che integrino ipotesi di reato nelle indagini sulla telefonata tra Matteo Renzi e Carlo De Benedetti. Lo riporta il Fatto Quotidiano, dove si legge:Il Fatto è in grado di rivelare che la procura perugina – dopo l'esposto presentato da Elio Lannutti, presidente onorario dell'Adusbef, oggi candidato per il M5S – ha ...

Banche - telefonata De Benedetti : procura Roma apre fascicolo per rivelazione di segreto : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla presunta fuga di notizie che ha portato alla pubblicazione di alcuni documenti depositati in Commissione Banche. In particolare nei quotidiani è stata trascritta una telefonata, risalente al 16 gennaio 2015, nella quale l’imprenditore Carlo De Benedetti parlava della riforma delle Banche Popolari con il suo broker, Gianluca Bolengo, della società Intermonte Sim spa che si occupa dei suoi ...