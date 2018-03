Roma | rientra allarme bomba Rinascente

Roma - domani De Rossi rientra in gruppo. Resta incerto l'impiego contro il Torino : Eusebio Di Francesco, in un clima surreale dovuto alla morte di Davide Astori, sta preparando a Trigoria i test contro Torino , venerdì ore 20.45, e Shakhtar , martedì stesso orario, . Tra gli ...

Roma - Raggi rientrata prima dal Messico : 10.38 La sindaca di Roma Virginia Raggi è rientrata nella Capitale da Città del Messico dove si trovava per la riunione del C-40 Women 4 Change,amministratrici donna che dialogano sui cambiamenti climatici. Raggi sarebbe dovuta tornare questa sera, ma ha anticipato il rientro a causa della nevicata che ieri ha interessato la Capitale. La sindaca è attesa in giornata alla sala Coc da dove la Protezione Civile e la Polizia Locale gestiscono la ...

Roma - domani la partenza per l'Ucraina. Silva rientra in gruppo : obiettivo Milan : Jonathan Silva è tornato a disposizione di Di Francesco. Per la prima volta da quanto è a Trigoria, l'esterno sinistro si è allenato con la squadra: reduce da una lesione al legamento collaterale ...

Maldive nel caos - nel Paese un gruppo di sub Roma ni : 'Dovremmo rientrare domenica' : È quanto si legge nell'alert pubblicato sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, riguardo alla crisi politica che si sta consumando alle Maldive . 'In ogni caso, e considerando che l'aeroporto ...

Roma - treno Frecciabianca esce dai binari : senza passeggeri - stava rientrando in deposito a Termini – FOTO : Un Frecciabianca è uscito dal binario durante il trasferimento verso il deposito alla Stazione Termini di Roma. Il treno in manovra era vuoto quando un carrello del vagone è uscito dalle guide per cause che devono ancora essere accertate. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30 di mercoledì mattina e ha provocato modifiche e rallentamenti fino a 30 minuti sulle linee Roma-Civitavecchia e Roma-Cassino. Il collegamento Leonardo ...