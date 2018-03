Roma | niente botteghino | per il biglietto la fila si fa con l' avatar

Roma - sospiro di sollievo : niente di grave per Ünder. Il turco resta in Nazionale : La preoccupazione iniziale è svanita del tutto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che aveva spaventato la Roma, alla fine non si rivelato così grave. Cengiz Under, uno degli uomini più in forma di ...

Fumata nera a Camera e Senato : niente accordo - è stallo. L'idea del M5S : "Incontro tra leader - ma senza Berlusconi". FI insiste su Romani : Prima Fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Anzi,...

Camere - la fuga di Renzi dopo la prima votazione : “Stallo su Romani? Non so niente…” : dopo la prima votazione per la presidenza del Senato, terminata con una fumata nera, l’ex premier Matteo Renzi è uscito da Palazzo Giustiniani senza commentare con i cronisti: “C’è lo stallo su Romani? Non so niente…” L'articolo Camere, la fuga di Renzi dopo la prima votazione: “Stallo su Romani? Non so niente…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5S e Lega - niente accordo sulle Camere : "Di Maio non vuole Romani". E il Pd vuole azzerare tutto : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere. Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati...

Roma - Di Francesco : 'Questa squadra è cresciuta molto - adesso niente paura' : 'La mia squadra è stata brava soprattutto a non concedere niente all'avversario. Cosa che invece all'andata non avevamo fatto molto bene. Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato da ...

Roma : Municipio III - domani niente acqua : Predisposto un servizio di autobotti Roma – In alcune zone del III Municipio, domenica 11 marzo, sono in programma interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. L’obiettivo... L'articolo Roma: Municipio III, domani niente acqua proviene da Roma Daily News.

Francesca Fagnani - la compagna di Mentana : 'Niente Romanticismo - ma colazione e tv insieme' : Di lui si è parlato molto in questi giorni, del loro amore si era già accennato in passato: ora lei, Francesca Fagnani , in un'intervista a Oggi ha raccontato del suo amore con Enrico Mentana , il ...

ARBITRO MASSA/ Video - moviola VAR Napoli Roma : Hysaj su Perotti e Manolas su Mertens - niente rigore : ARBITRO MASSA, Video moviola VAR Napoli Roma: Hysaj su Perotti, niente rigore, ma il dubbio resta... Le ultime notizie sul big match del San Paolo: l'analisi di tutti gli episodi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:30:00 GMT)

'Dal 2024 niente auto diesel nel centro di Roma' - Virginia Raggi - : Roma, 27 feb. , askanews, 'A partire dal 2024, nel centro della città di Roma sarà vietato l'uso di automobili diesel'. Lo ha scritto su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. 'I cambiamenti ...

Maltempo e neve a Roma - Raggi : domani 28 febbraio niente scuole chiuse : “domani scuole riaperte regolarmente, secondo le previsioni non ci dovrebbero essere problemi“: lo dichiara il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Continuiamo a lavorare, a liberare alcuni marciapiedi e strade“. L'articolo Maltempo e neve a Roma, Raggi: domani 28 febbraio niente scuole chiuse sembra essere il primo su Meteo Web.