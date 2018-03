Roma | lettera anonima su possibili attentati

blogo

: Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettera anonima all'ambasciata di T… - HuffPostItalia : Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettera anonima all'ambasciata di T… - repubblica : Roma, allarme terrorismo dopo lettera anonima, si cerca 41enne [news aggiornata alle 12:36] - SkyTG24 : Roma, allarme terrorismo dopo lettera anonima: rafforzata sicurezza -

(Di domenica 25 marzo 2018) 15.00 - Le ricerche di Atef Mathlouthi non hanno ancora portato a risultati concreti, ma la minaccia dinella Capitale hanno spinto a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza in tutta la città, anche in vista della Pasqua che porterà con sé iniziative religiose e raggruppamenti di fedeli in diverse aree, a cominciare degli edifici religioni e dal Colosseo, davanti al quale si terrà la via Crucis in presenza di Papa Francesco e in diretta televisiva.La vigilanza è stata rafforzata in tutti gli obiettivi giudicati sensibili, dalle stazioni della metropolitana agli aeroporti, passando per i luoghi più turistici e i centri commerciali della città. E proprio oggi, poche ore dopo la diffusione della notizia delle ricerche in corso di Mathlouthi, le sedi della Rinascente di piazza Fiume e via del Tritone sono state evacuate in seguito a una chiamatache ...