Roma | caccia a un terrorista tunisino | «L' Isis vuol fare un attentato in Italia»

Allarme terrorismo a Roma - caccia a un tunisino : «C'è il rischio di attentati» : Da ieri sera è scattata a Roma la caccia a un tunisino che si teme possa avere programmato un attentato. Un Allarme che riguarda un uomo già noto alle forze dell'ordine per vicende...

Allarme terrorismo a Roma - caccia a un tunisino : 'C'è il rischio di attentati' : Da ieri sera è scattata a Roma la caccia a un tunisino che si teme possa avere programmato un attentato. Un Allarme che riguarda un uomo già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga: la ...

Roma. Caccia a Mathlouthi Atef : rafforzati controlli su 400 obiettivi : Oggi nella Giornata delle Palme, Roma fa i conti con la notizia del tunisino di 42 anni presunto terrorista pronto

L'allarme/Roma - caccia a un tunisino 'C'è il rischio di attentati' : Da ieri sera è scattata a Roma la caccia a un tunisino che si teme possa avere programmato un attentato. Un allarme che riguarda un uomo già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga: la ...

Roma - tunisino minaccia attentati : allerta terrorismo/ Ultime notizie : caccia all'uomo - è pronto a colpire : Roma, tunisino minaccia attentati: allerta terrorismo. Le Ultime notizie: caccia all'uomo, è pronto a colpire. Possibili obiettivi: metropolitana, bar, centri commerciali e siti turistici(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:21:00 GMT)

Roma. Caccia aperta a Mathlouthi Atef pronto a compiere un attentato : Allarme a Roma. I Carabinieri hanno ricevuto una missiva urgente per la Caccia ad un tunisino indicato come possibile attentatore.

Caccia all'uomo a Roma - si cerca un tunisino che minaccia attentati : Nella nota dei carabinieri, che Tgcom24 è in grado di mostrare in esclusiva , si legge come siano stati allertati tutti i comandi della capitale. Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine italiane ...

Ascolti TV | Mercoledì 21 Marzo 2018. I David si fermano al 14.3%. Tutte le Strade Portano a Roma 13.3%. Cala Il Cacciatore (7.4%) : David di Donatello 2018 Su Rai1 la cerimonia dei David di Donatello 2018 ha conquistato 3.012.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Tutte le Strade Portano a Roma in prima visione ha raccolto davanti al video 3.105.000 spettatori pari al 13.% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.749.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.249.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 21 Marzo 2018. I David si fermano al 14.3% - Tutte le Strade Portano a Roma 13.3%. Cala Il Cacciatore (7.4%) : David di Donatello 2018 Su Rai1 la cerimonia dei David di Donatello 2018 ha conquistato 3.012.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Tutte le Strade Portano a Roma in prima visione ha raccolto davanti al video 3.105.000 spettatori pari al 13.% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.749.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.249.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 21 Marzo 2018. David 14.3% - Tutte le Strade Portano a Roma 13.3%. Cala Il Cacciatore (7.4%) : David di Donatello 2018 Su Rai1 la cerimonia dei David di Donatello 2018 ha conquistato 3.012.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Tutte le Strade Portano a Roma in prima visione ha raccolto davanti al video 3.105.000 spettatori pari al 13.% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ottenuto ...

Francesco Montanari - l’ex Libanese di Romanzo Criminale dalla parte dei buoni ne Il Cacciatore (video) : Da Criminale a PM antimafia: è questo il percorso seguito da Francesco Montanari nei suoi ruoli televisivi, che lo hanno portato dall'interpretare il Libanese in Romanzo Criminale al dare vita al magistrato Saverio Barone ne Il Cacciatore. Montanari, nella serie tv in onda su Rai2 dallo scorso martedì 13 marzo, interpreta infatti un personaggio "buono", totalmente opposto al capo della banda della Magliana a cui ha dato il volto tra il 2008 e ...

Crotone-Roma - Zenga ‘caccia’ i giornalisti giallorossi : ecco il motivo : Crotone-Roma, successo in trasferta per la squadra giallorossa che si conferma in zona Champions League mentre per il calabresi continua la lotta per la salvezza. Nel frattempo emerge un retroscena sulla partita, il tecnico Walter Zenga avrebbe allontanato dall’hotel alcuni giornalisti giallorossi perchè possibili ‘intrusi’ nel ritiro del Crotone. I giornalisti avevano iniziato a registrare alcuni servizi, poi la furia del ...

Roma-Shakhtar dalle ore 20.45 La Diretta i giallorossi a caccia della rimonta : La Roma è chiamata questa sera all'Olimpico a ribaltare la sconfitta subita in Ucraina per 2-1. I giallorossi si qualificano vincendo per 1-0 o, nel caso di gol avversari, con almeno due gol di scarto,...

Calcio - Champions League 2017-2018 : Roma a caccia dell’impresa all’Olimpico con lo Shakhtar - ribaltare il risultato dell’andata per accedere ai quarti : Un sogno possibile. Questa è la sensazione che permea nei cuori dei tifosi giallorossi, che confidano nella rimonta della Roma, impegnata all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. La sconfitta per 2-1 in Ucraina ha complicato il percorso dei ragazzi guidati da Di Francesco, ma lascia aperte le porte ad un ribaltone che la Roma tra le mura amiche sembra in grado di poter ...