Roma - allarme bomba : evacuate le due Rinascente - telefonata al centralino del Messaggero : allarme bomba alla Rinascente di Roma: palazzo sgomberato in via del Tritone dopo una telefonata al centralino del Messaggero. Evacuata per precauzione anche la sede di piazza...

Roma - è allarme terrorismo dopo una lettera anonima : caccia a un tunisino : Si chiama Atef Mathlouthi, ha 41 anni e precedente per spaccio di droga. Avrebbe manifestato l’intenzione di compiere una serie di attentati nel centro della Capitale

Roma - allarme bomba alla Rinascente : palazzo sgomberato - telefonata al centralino del Messaggero : allarme bomba alla Rinascente di Roma: palazzo sgomberato in via del Tritone dopo una telefonata al centralino del Messaggero. Evacuato per precauzione anche la sede di piazza Fiume.

Roma - allarme terrorismo dopo lettera anonima : rafforzata sicurezza - : In una missiva recapitata all'ambasciata a Tunisi si parlerebbe di un cittadino tunisino ritenuto appartenente all'Isis che starebbe pianificando un attacco nella Capitale

Roma - allarme terrorismo dopo lettera anonima : rafforzata sicurezza : Roma, allarme terrorismo dopo lettera anonima: rafforzata sicurezza In una missiva recapitata all'ambasciata a Tunisi si parlerebbe di un cittadino tunisino ritenuto appartenente all’Isis che starebbe pianificando un attacco nella Capitale Parole chiave: ...

Roma - allarme terrorismo dopo lettera anonima - si cerca 41enne : Una lettera anonima recapitata all'ambasciata a Tunisi. Con un'accusa pesantissima: Atef Mathlouthi, tunisimo 41enne, più e più volte arrestato dalla polizia di Palermo per spaccio di droga, sarebbe ...

Roma - allarme terrorismo dopo lettera anonima - si cerca 41enne : La missiva è arrivata all'ambasciata italiana di Tunisi. Subito scattato il dispositivo di sicurezza per la prevenzione attentati

Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettera anonima all'ambasciata di Tunisi : Da lettera anonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, è emersa la sua intenzione di compiere atti di terrorismo nel nostro Paese. Da sabato i carabinieri sono sulle tracce di Atef Mathlouthi, ha 41 anni, più volte arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. I militari dell'Arma lo cercano a Roma ma anche in altre città italiane. Sulle ricerche c'è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una ...

Allarme terrorismo a Roma dopo lettera anonima : caccia a un tunisino : Si chiama Atef Mathlouthi, ha 41 anni, ed è stato più volte arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. Da ieri i carabinieri gli danno la caccia in tutta Roma, ma anche in altre città, ...

Allarme terrorismo a Roma - caccia a un tunisino : «C'è il rischio di attentati» : Da ieri sera è scattata a Roma la caccia a un tunisino che si teme possa avere programmato un attentato. Un Allarme che riguarda un uomo già noto alle forze dell'ordine per vicende...

Allarme terrorismo a Roma - caccia a un tunisino : 'C'è il rischio di attentati' : Da ieri sera è scattata a Roma la caccia a un tunisino che si teme possa avere programmato un attentato. Un Allarme che riguarda un uomo già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga: la ...

L'allarme/Roma - caccia a un tunisino 'C'è il rischio di attentati' : Da ieri sera è scattata a Roma la caccia a un tunisino che si teme possa avere programmato un attentato. Un allarme che riguarda un uomo già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga: la ...

Senza un vivaio la pallacanestro femminile Romana crolla. Il grido d’allarme per un tessuto sociale in smembramento : Pubblichiamo una lettera della nostra lettrice Fedora Quattrocchi*. Un grido d’allarme che non deve passare inosservato. La sera di quasi tutti i giorni della settimana le giovani della società di pallacanestro femminile “San Raffaele” con allenatore il mitico Amedeo D’Antoni si allenavano negli anni ’90, per il campionato prima di Serie B poi di A2 a Corviale o a via del Trullo. Questo avveniva in un tessuto sociale e agonistico – ...

Roma - allarme voragini : due auto vengono inghiottite dall'asfalto - Video : In un Video postato su ' Cronaca Vera ' è possibile vedere l'esatto momento in cui il manto stradale frana letteralmente inghiottendo due auto parcheggiate, una Fiat Panda e una Alfa Romeo . Il ...