Rientrato l'allarme bomba alla Rinascente Roma : evacuate le due sedi :

Evacuata la Rinascente a via del Tritone a Roma per allarme bomba : Roma, 25 mar. , askanews, Clienti e personale della Rinascente in via del Tritone, a Roma, sono stati fatti uscire dallo stabile che ospita i noti grandi magazzini. Si tratta di un'allarme bomba ...

Roma - allarme bomba alla Rinascente : palazzo sgomberato - telefonata al centralino del Messaggero : allarme bomba alla Rinascente di Roma: palazzo sgomberato in via del Tritone dopo una telefonata al centralino del Messaggero. Evacuato per precauzione anche la sede di piazza Fiume.

Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettera anonima all'ambasciata di Tunisi : Da lettera anonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, è emersa la sua intenzione di compiere atti di terrorismo nel nostro Paese. Da sabato i carabinieri sono sulle tracce di Atef Mathlouthi, ha 41 anni, più volte arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. I militari dell'Arma lo cercano a Roma ma anche in altre città italiane. Sulle ricerche c'è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una ...

