Rogo nel centro commerciale | 53 morti | «Almeno 40 bambini»

“Una strage”. Nel Rogo 53 morti - 40 bambini. Un centro commerciale pieno di gente - poi un incendio e scoppia l’inferno : Le fiamme, il fumo, nessuno suono d’allarme solo l’immagine fissa e drammatica di ciò che si stava consumando all’interno del centro commerciale, un edificio di cinque piani con piccole finestre e molte uscite di sicurezza bloccate dalle catene, per un tragico gioco del destino o per altro lo deciderà la magistratura. I numeri sono da strage. Al momento si parla di 53 vittime, 40 delle quali sarebbero bambini. Succede a Kemerovo, città ...

Incendi : Rogo in autofficina nel palermitano - un uomo ustionato (2) : (AdnKronos) - Si chiama Pietro Gambino, 65 anni, l'uomo rimasto gravemente ustionato nell'Incendio divampato stamani in un'autofficina in via Francesco Crispi, a Carini, nel palermitano. Il 65enne, titolare e unico dipendente dell'attività commerciale, è stato trasportato in elisoccorso all'ospeldal

Napoli - una molotov nell'Università Federico II : il Rogo negli uffici al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a...

Rogo in magazzino carta nel Milanese : 9.40 Un vasto incendio sta interessando,nel Milanese, un'azienda che si occupa di stoccaggio di carta. Stando alla prime informazioni l'incendio nei capannoni, che sitrovano in via Fermi a Cologno Monzese, sarebbe circoscritto e non dovrebbero essere coinvolte persone. Le fiamme, che hanno avvolto i depositi, si sono alzate per diversi metri innescando un'enorme nube di fumo. Evacuati alcuni palazzi vicini Sul posto sono intervenute numerose ...

Morti nel Rogo della Grenfell Tower - la storia di Marco e Gloria diventa una fiaba : E vissero felici e contenti. E' questo il finale che la mamma di Marco Gottardi, morto nel rogo della Grenfell Tower insieme alla fidanzata Gloria Trevisan, ha riscritto per il suo figlio nel libro ...

Rogo nella notte : in fumo la vecchia Fiat Punto di un operaio : CARMIANO - Brucia una vettura nel cuore della notte. Ennesimo Rogo, intorno alle 3 e venti, questa volta a Carmiano . In via Benedetto Croce è andata in fumo una vecchia Fiat Punto , in uso a una ...

Bandiere di Forza Italia nell'inferno Rogoredo : La sicurezza è libertà : Rogoredo è un simbolo. Il nome del quartiere oggi coincide col boschetto della droga. «Rogoredo era un'isola felice» dice una commerciante, con una fiaccola in mano, davanti alla chiesa della Sacra famiglia. «Da tre anni la situazione è peggiorata, prima non era così» riferisce, e intanto racconta che sta per chiudere, e per spostare altrove il suo negozio». Rogoredo un tempo non era Milano. ...

Morto il 13enne ustionato nel Rogo del palazzo a Milano : indagati i proprietari della casa di sotto : È Morto il ragazzo di 13 anni che ieri era rimasto gravemente intossicato durante l'incendio di un appartamento in via Cogne 20, a Milano. Alle 10.04 i medici dell'ospedale Sacco hanno dichiarato il ...

