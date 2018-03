Rivolta contro Brunetta Lui | ' Lascio'

Una generazione in Rivolta nella marcia contro le armi : “Così cambieremo l’America” : Se la marcia fosse stata convocata, con la macchina del tempo, 50 anni fa, nel mitologico 1968, l’appuntamento sarebbe stato certo al West End, il bar di fronte alla Columbia University, dove la generazione beat di Allen Ginsberg intagliava versi sui tavoli di legno, e le speranze degli attivisti per i diritti civili e la pace in Vietnam si affilav...

Pacific Rim – La Rivolta : “La nostra guerra mostri contro robot omaggio a del Toro” : New York – “Guillermo del Toro è un regista delle impronte giganti. Dopo aver diretto il primo Pacific Rim e dopo l’Oscar per La forma dell’acqua, le sue scarpe ormai sono placcate in oro!”. Così il regista Steven S. DeKnight racconta il passaggio dal bazar di mostri Kaiju di Pacific Rim (2013), uno degli oggetti più strani e lontani dalle ossessioni di del Toro, 114 milioni di dollari di incasso solo in Cina, a sequel trasversale, un po’ ...

La Rivolta contro Facebook : già previsto un nuovo social per rimpiazzarlo : Alcuni sostengono possa essere stata una mossa "politica" per evitare la circolazione di notizie "scomode" all'interno del social, senza però presentarla come una censura vera e propria. Un nuovo ...

WHATSAPP/ “Cancellate Facebook” diventa virale : la Rivolta del web contro il social network : WHATSAPP, il cofondatore: “Cancellate Facebook” . Il social network sempre più nella bufera. Brian Acton punta il dito contro la creazione di Mark Zuckerberg, nell’occhio del ciclone(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:44:00 GMT)

[Il retroscena] La Rivolta contro Salvini. Maroni - Zaia e Bossi minacciano : "Se vai con Di Maio cade tutto" : "Non sarò certo io a guidare un'eventuale scissione dentro la Lega, ma è una questione di coerenza politica. Diventa difficile stare contemporaneamente al governo con il centrodestra sui territori, ...

Forza Italia - Rivolta senza precedenti contro Renato Brunetta : soldi e candidati - le accuse contro il capogruppo : Gestione delle liste e dei fondi: sono i capi d'accusa contro Renato Brunetta rivolti dai neoeletti deputati di Forza Italia . Una rivolta senza precedenti che per ora Silvio Berlusconi ha sedato ...

Musica in streaming - la Rivolta degli 'scrocconi' - italiani - contro Spotify : Lo streaming e i capricci degli adulti Col passare delle ore, fortunatamente , per la reputazione degli italiani, s'intende, sul Play Store sono comparse via via sempre più numerose recensioni da 5 ...

SCUOLA/ La Rivolta contro l'insegnamento della letteratura? Colpa delle università : Una preparazione universitaria di stampo strutturalista è la causa di tanta disaffezione per la letteratura e la lettura nei giovani. Ma qualcosa sta cambiando. GIANFRANCO LAURETANO(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Desiderare d'essere felici fino all'impossibile: 3mila studenti in ascolto di Montale, di P. BaroniSCUOLA/ Al bivio tra guadagnare il mondo intero e conoscere se stessi, di V. Capasa

Elezioni - tutti i rischi per Renzi nell’ultima roccaforte. La Toscana rossa non c’è più e la costa si Rivolta contro il segretario : Per la sua campagna d’Italia, il segretario del Pd Matteo Renzi è partito dal circolo Vie Nuove, zona Firenze sud, dove è iscritto, convocando tutti i responsabili di circolo della regione per affidare loro una missione: la Toscana è e deve rimanere la prima nei voti che conquisteranno i dem. La regione più Renziana d’Italia. Nel 2013 il Pd in Toscana conquistò il 37,46 per cento di voti, qualcuno in più che in Emilia Romagna. Alle regionali – ...

Olbia - la Rivolta contro l'emiro. Il sindaco oscura un sito web : Olbia è in rivolta, i consiglieri comunali di minoranza protestano con bavagli simbolici. La scelta del sindaco di intitolare una scuola alla madre dell'emiro del Qatar ha scatenato numerose polemiche. La scuola in questione, la Maria Rocca, non è una scuola qualsiasi: è la scuola che è stata ricostruita nel 2013, dopo l'alluvione. La testata Olbia.it aveva pubblicato un sondaggio online e il 96% dei lettori aveva votato contro la ...

Ritardo pocket money - Rivolta migranti/ Roma - "Non ci caricano la scheda telefonica" - incontro con i vertici : rivolta migranti a Roma e nelle Marche: rifugiati barricati nei centri di accoglienza per il Ritardo nei pagamenti del pocket money. Ecco che cosa è successo, non ci sono feriti(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Bollette luce - cresce la Rivolta Moduli per disobbedire ai rincari I consumatori contro l'Authority : Prosegue la protesta per i rincari da 30-35 euro in arrivo nella prossima bolletta elettrica. rincari che mirano a colmare il buco da 200 milioni che si è generato nel sistema per le Bollette inevase dal 2016 da parte di clienti morosi nei confronti Segui su affaritaliani.it

Pd : Rivolta contro la Boschi in Alto Adige - esce minoranza : Dopo candidatura 'imposta dall'Alto' e della sottosegrataria e di Gianclaudio Bressa - Non è piaciuta a 14 esponenti del Pd Altoatesino, la 'candidatura imposta dall'Alto' di Maria Elena Boschi ma ...

Massoni in lista - la Rivolta dei militanti del M5s contro il M5s : Roma. La base del M5s è in rivolta. La candidatura a Lucca di Piero Landi, massone "in sonno", ha scatenato i militanti toscani del partito di Grillo e Casaleggio, che hanno invaso di messaggi critici ...