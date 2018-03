Ricerca | Uninpd | è di 10 mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo 2

Ricerca : Uninpd - è di 10 mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo : Padova, 25 mar. (AdnKronos) – Un recente studio dal titolo ‘Fish and salt: The successful recipe of White Nile Mesolithic hunter-gatherer-fishers” , pubblicato sul Journal of Archaeological Science, ha dimostrato come i primi tentativi di conservazione del cibo attraverso la salatura siano stati effettuati circa diecimila anni fa lungo le rive del fiume Nilo, nell’attuale Sudan centrale, nel villaggio di Al Khiday, 25 km ...