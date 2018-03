Ricerca : Uninpd - è di 10 mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La scoperta ha una grande rilevanza - dice Lara Maritan - attesta la più antica testimonianza di uso del sale per la conservazione del cibo. Non solo, dal punto di vista antropologico suggerisce che la possibilità di stoccare cibo abbia favorito il passaggio da una vita

Ricerca : Uninpd - è di 10 mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I resti di faune rinvenuti nei pozzetti suggeriscono che la pesca d’acqua dolce contribuiva per più del 90% all’alimentazione della popolazione. Le indagini scientifiche condotte da Lara Maritan, prima firmataria dell’articolo, e Gregorio Dal Sasso, entrambi del Dipartime

Ricerca : Uninpd - è di 10 mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo : Padova, 25 mar. (AdnKronos) - Un recente studio dal titolo “Fish and salt: The successful recipe of White Nile Mesolithic hunter-gatherer-fishers” , pubblicato sul Journal of Archaeological Science, ha dimostrato come i primi tentativi di conservazione del cibo attraverso la salatura siano stati eff

Ricerca : Uninpd - è di 10 mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo : Padova, 25 mar. (AdnKronos) – Un recente studio dal titolo ‘Fish and salt: The successful recipe of White Nile Mesolithic hunter-gatherer-fishers” , pubblicato sul Journal of Archaeological Science, ha dimostrato come i primi tentativi di conservazione del cibo attraverso la salatura siano stati effettuati circa diecimila anni fa lungo le rive del fiume Nilo, nell’attuale Sudan centrale, nel villaggio di Al Khiday, 25 km ...

Ricerca : Uninpd - è di 10 mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo (2) : (AdnKronos) – Durante l’Olocene antico, circa diecimila anni fa, la valle del Nilo era occupata da gruppi di cacciatori-raccoglitori-pescatori che, grazie alla vicinanza del grande fiume, privilegiavano la pesca tra le altre attività di procacciamento del cibo, oltre la caccia e la raccolta di piante spontanee. Nel Sudan Centrale questi gruppi vengono associati, in base al tipo di utensili usati, alla fase definita Mesolitico di ...

Ricerca : Uninpd - è di 10 mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I resti di faune rinvenuti nei pozzetti suggeriscono che la pesca d’acqua dolce contribuiva per più del 90% all’alimentazione della popolazione. Le indagini scientifiche condotte da Lara Maritan, prima firmataria dell’articolo, e Gregorio Dal Sasso, entrambi del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, Paola Iacumin e Giampiero Venturelli (Università di Parma), Andrea ...