Renzi tiene il Pd lontano dal M5S ma teme trucchi della minoranza 

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – "Renzi ha scoperto che il suo partito non lo sostiene più, Berlusconi propone Tajani: questo è un assaggio del caos che ci sarebbe se vincessero loro". Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3.

Silvio Berlusconi : "Rifarei il patto del Nazareno - ma Renzi non mantiene gli impegni" : Il patto del Nazareno? Lo riafarei, parola di Silvio Berlusconi. "Rifarei anche io il Nazareno, era un accordo di collaborazione - afferma il Cavaliere a Rai news 24 -. Ma l'accordo è saltato dopo che Renzi ha cambiato idea 17 volte, e poi quando ci siamo trovato alla presidenza della Repubblica un candidato che non era quello stabilito. A quel punto abbiamo capito che non si poteva andare avanti con chi non mantiene accordi".L'ex premier ...

Macerata scotta : Renzi si tiene lontano - il sindaco Pd annulla la manifestazione di sabato - ma i centri sociali ci andranno comunque : Macerata brucia, Macerata scotta soprattutto perché tra meno di un mese si vota per le politiche. Matteo Renzi si tiene a distanza di sicurezza, un po' come fa Luigi Di Maio. Niente commenti diretti, niente visite in loco, ci mancherebbe. Dal giorno della sparatoria, al quartier generale del Pd sono al lavoro per cercare di deviare l'attenzione dei media. Ultimo tassello la manifestazione anti-razzista di sabato prossimo: avrebbe acceso ...

Il candidato premier del M5s posta sul blog delle Stelle l'elenco degli "impresentabili" del Pd e del centrodestra: la lista va da Luca Lotti a Umberto Bossi e Roberto Formigoni. Il leader del Pd replica citando il caso di Emanuele Dessì.