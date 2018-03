Renzi resta fuori dai giochi Il Pd incassa vice presidenze

Redditi dei politici - nel 2017 quello di Grillo sale a 420mila euro. Fedeli resta la più ricca tra i ministri - in coda LoRenzin : Come nel 2016, nel governo Gentiloni la più “ricca” è la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che nel 2017 ha dichiarato 182.016 euro. Segue il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, con 166.264 euro. Il titolare dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si attesta 122.457 euro, mentre il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è a quota 107.401. E’ quello che emerge dalla documentazione pubblicata sul sito ...

Maria Elena Boschi - il retroscena : ha chiesto a Matteo Renzi di far slittare le dimissioni. Il sospetto : vuole restare in gioco? : L'unica che non affonda mai? Maria Elena Boschi : sopravvissuta al referendum, al cambio di governo e ora, pare, anche al disastroso risultato elettorale del Pd. E non solo perché è stata rieletta. ...

Chi resta con Renzi e chi lo molla Pd - la nuova mappa del potere Tutti i nomi e la loro collocazione : Rappresentano il 60 per cento dei parlamentari del Partito Democratico: sono i Renziani che siederanno in Parlamento e che, ad oggi, si dicono fedeli al segretario uscente. Gli smottamenti nel Pd, conseguenza della sconfitta alle elezioni rendono la situazione delle correnti estremamente fluida Segui su affaritaliani.it

M5S - GRILLO SFOTTE Renzi/ "Poteva restare un altro po' al Pd...". E sul governo : "Decide Di Maio" : M5s, GRILLO SFOTTE RENZI: il fondatore del movimento 5 stelle prende in giro Matteo RENZI dopo l'annuncio delle sue dimissioni. Poi passa a Di Maio la patata bollente delle alleanze.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 19:17:00 GMT)

Grillo : mi dispiace che Renzi lasci - se restava Pd al 10% : Roma, 6 mar. , askanews, - "Mi dispiace che Renzi vada via, se restava ancora un po il Pd lo portava al 10%". Lo dice, in un video pubblicato dal fattoquotidiano.it, Beppe Grillo all'uscita da un ...

La dolce attesa di Luigi Di Maio. M5s convinto che la linea di Matteo Renzi naufragherà. Pd resta interlocutore privilegiato : Ridono Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. In una stanza al primo piano dell'Hotel Parco dei Principi di Roma, dove da quarantott'ore non chiudono occhio, hanno sintonizzato il televisore su un canale all news. Dopo attese e rinvii, ecco materializzarsi sullo schermo Matteo Renzi. Lo ascoltano annunciare le (non) dimissioni, l'intenzione di rimanere in sella al Pd per garantire che un accordo con il Movimento 5 stelle non ...

Il Generale Pappalardo è tornato : stavolta ha 'arrestato' il ministro LoRenzin - VIDEO : ' Quanto vi danno per ammazzare i bambini! ' è stata soltanto una delle frasi pronunciate dal Generale mentre la Lorenzin ha dichiarato: ' la scienza nel nostro Paese è diventata provocatoria e non è ...

Tre ministri e un governo stabile : Minniti - Calenda - Gentiloni si proiettano sul 5 marzo. Renzi resta sul 4 marzo : Marco Minniti, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni. Due ministri, un presidente del Consiglio. Tutti e tre proiettati sugli scenari del 5 marzo. Tutti e tre con un 'cursum honorum' spendibile anche nel prossimo governo di "unità nazionale", come lo chiama il ministro dell'Interno, "governo stabile", lo definisce il premier, "alla tedesca, mi auguro sia Gentiloni a guidarlo", si è sbilanciato due giorni fa il ministro dello Sviluppo ...

Elezioni e social /2 – Renzi trascura Twitter e da rottamatore diventa restauratore : [Continua da qui] C’era una volta Matteo Renzi il rottamatore. Prometteva di mandare in pensione l’intera classe dirigente italiana, di smontare questo Paese pezzo dopo pezzo, di rinnovare i riti opachi e paludati della politica. In una parola, di disintermediare ogni aspetto della relazione tra potere e cittadino: dalla comunicazione alla burocrazia. La sua rivoluzione partiva dalla forma, che in politica coincide quasi sempre con la sostanza. ...