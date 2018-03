Renzi | ' Elezione presidenti Camere rispettosa della volontà popolare'

Blastingnews

: RT @Paguro_Bernardo: . Le due notizie che mi hanno più rallegrato: l’elezione di Roberto #Fico alla Camera dei deputati e la promessa di #R… - Miki19623 : RT @Paguro_Bernardo: . Le due notizie che mi hanno più rallegrato: l’elezione di Roberto #Fico alla Camera dei deputati e la promessa di #R… - domengramaz : @charuka23 @AlessiaMorani Ricordo che quel patto era per la riforma costituzionale. Berlusconi non ha mai appogiato… - EnzoA24 : @arcangelasav @CorreraLorenzo @marcotravaglio @fattoquotidiano Non è vero che Berlusconi prima di Renzi era morto.… -

(Di domenica 25 marzo 2018) #Matteonon difetta di coerenza e ne ha dato ampia dimostrazione in occasione del Referendum Costituzionale. Era la riforma più epocale del suo governo ed è stata bocciata dagli italiani, normale farsi da parte. Anche in questa circostanza, nonostante qualche corrente interna al #Pd spingesse per aprire un dialogo con il M5S, sono stare tirate le somme di una sconfitta elettorale. Gli italiani hanno deciso che il tempo del centrosinistra al governo è finito, almeno per questa tornata elettorale. PD ed alleati faranno opposizione. 'Unico schema possibile' Le elezioni del pentastellato Roberto Fico alla presidenzaCamera eforzista Elisabetta Alberti Casellati allo scranno più alto del Senato “sono state l'unico schema possibile”, secondo Matteo. “È stata un'volonta'espressa alle urne”, ha commentato l'ex premier, ...