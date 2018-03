Renato Brunetta | l' ora della rivolta | come lo hanno umiliato dentro Forza Italia

Nunzia De Girolamo : 'Niccolò Ghedini - Licia Ronzulli e Renato Brunetta devono essere cambiati' : ' Silvio Berlusconi non è spompato o stanco, purtroppo c'è un problema serio: la classe dirigente'. Un durissimo attacco di Nunzia De Girolamo , in diretta a Omnibus , su La7 , all'attuale classe ...

Vittorio Feltri : 'Renato Brunetta vuole querelarmi? La causa dai contorni comici di un perdente' : Di seguito, la chiusa dell'editoriale di Vittorio Feltri di domenica 18 marzo. Un commento sulle Br e Stalin, dove in chiusura trova spazio l'attualità politica. P.s.: apprendo dalle agenzie di stampa che Renato Brunetta intende querelarmi perché ho scritto su Libero che lui e il suo partito, Forza Italia, sono stati sconfitti alle elezioni del 4 ...

Vittorio Feltri : il gattino Renato Brunetta ignora di aver perso e se la prende con Matteo Salvini che l'ha battuto : Brunetta odia Libero , non ricambiato. Il rancore costa troppa fatica e noi siamo deboli. Però abbiamo ancora l'energia sufficiente per dirgli, perfino affettuosamente, che non capisce niente neanche ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini basta strappi - condivisione o salta tutto. E per essere leader del centrodestra...' : 'C'è una totale determinazione nell'accompagnare Matteo Salvini verso la guida del governo. Siamo tutti con lui'. Ma, avverte Renato Brunetta in una intervista a La Stampa , 'sulla base del programma ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

Forza Italia - rivolta senza precedenti contro Renato Brunetta : soldi e candidati - le accuse contro il capogruppo : Gestione delle liste e dei fondi: sono i capi d'accusa contro Renato Brunetta rivolti dai neoeletti deputati di Forza Italia . Una rivolta senza precedenti che per ora Silvio Berlusconi ha sedato ...

Tommasa Giovannoni - moglie di Renato Brunetta - è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti - dice il Messaggero : Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata a 1.500 euro di multa con pena sospesa per un tweet diffamatorio nei confronti del ministro dello Sport Luca Lotti. La sentenza – di cui ha scritto il Messaggero nella sua edizione The post Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti, dice il Messaggero appeared first on Il Post.

Renato Brunetta : 'Governo di centrodestra con l'appoggio di Matteo Renzi' : 'Le elezioni le ha vinte il centrodestra unito , abbiamo oltre 270 deputati, e circa 140 senatori. Non abbiamo la maggioranza assoluta, ma il M5S è molto più lontano. Spetta a noi il diritto dovere di ...

Renato Brunetta : 'Il Pd ci appoggi sui nomi per le presidenze delle Camere' : Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, spiega: 'Tra le parole e i fatti c'è la politica. Stiamo cercando di capire se il Pd sarà pronto a darci una qualche forma di appoggio . ...

Renato Brunetta - FI - : il Colle sa le regole gioco. Incarico al centrodestra : 'Il centrodestra ha un accordo strutturale e strategico e se la Lega avrà preso più voti, e quindi più seggi, alla Lega spetterà l'indicazione, concordata, del premier' -

Renato Brunetta gela Matteo Salvini : 'Lui premier incaricato? Guardate che alla fine i seggi...' : La notte elettorale è ancora lunga. Anzi, lunghissima. E lo spiega in modo chiarissima Renato Brunetta : 'Da questi dati vedo un crollo e una sconfitta del Pd. Se il centrodestra arriverà ai 280 seggi ...

Renato Brunetta a Sky TG24 : 'Aboliremo la legge Fornero' - : Il capogruppo di Forza Italia alla Camera ospite de L'Intervista di Maria Latella. "Io ministro dell'Economia? Ne ho i titoli"

Silvio Berlusconi : 'Il nuovo ministro dell'Economia sarà Renato Brunetta' : Silvio Berlusconi ha incontrato a Roma il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber e ha lanciato Renato Brunetta come ministro dell'Economia nel governo di centrodestra.