Reggiana | in duemila al corteo pro stadio

(Di domenica 25 marzo 2018) Ci sono stati anche alcuni scontri ieri sera in centro a Reggio Emilia, dopo la partecipatissima e pacifica manifestazione dei tifosi dellaper rivendicare il diritto a un proprioin città. Un gruppo di giovani ha cominciato a offendere alcuni ultras della, poi sono volati pugni e spintoni. E’ intervenuta la polizia e nessuno è rimasto seriamente ferito. Circatifosi avevano protestato perchè la squadra della citta’. che milita in serie C, deve pagare per giocare nell’impianto ‘Giglio-Città del Tricolore’ acquisito dalla Mapei, proprietaria del Sassuolo, nel 2013. Il club si è così indebitato nei confronti di chi ha acquistato la struttura, profondamente rinnovata con investimenti negli ultimi anni. La Mapei ha sottolineato i ritardi nei pagamenti da parte dellae definito adeguato l’importo richiesto, ...