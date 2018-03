Red Dead Redemption 2 - trailer | data di uscita | mappa | personaggi e tutto quello che

Red Dead Redemption : ecco come sarebbe il gioco se fosse stato realizzato con i Lego : Per chi si fosse mai domandato come sarebbe Red Dead Redemption se fosse stato realizzato con i Lego, beh la risposta si cela qui di seguito, in questo articolo.Dopotutto chi non si è mai posto una domanda del genere? Ebbene si è posto la medesima domanda anche un talentuoso fan della serie, il quale ha realizzato niente meno che un corto animato in computer grafica. Il corto si intitola semplciemente "Lego Red Dead Redemption", riporta VG247.Se ...

Red Dead Redemption - Metroid - Minecraft e World of Warcraft sulle copertine di Game Informer di aprile : Il mese di marzo ha visto come protagoista della copertina di Game Informer l'atteso Metro Exodus e, riguardo il gioco di 4A Games, sono giunte una valanga di informazioni, le ultime ci spiegavano il motivo dietro l'assenza del multiplayer.Ora, Game Informer informa i suoi lettori che il prossimo numero del noto magazine sarà il numero 300 e, per celebrare questa importante occasione, ha deciso di pubblicare ben 5 copertine.Una sarà dedicata ai ...

Il boss di The Walking Dead Scott M. Gimple definisce la morte di Carl una “tragedia incRedibile” : Con la première invernale di The Walking Dead 8, che andrà in onda domenica 25 febbraio negli Stati Uniti, daremo ufficialmente l'addio a Carl Grimes: il personaggio di Chandler Riggs, come confermato più volte nel corso della pausa tra gli episodi di questa ottava stagione della serie, uscirà definitivamente di scena. E, se i fan non riescono ancora a rassegnarsi alla sua perdita, lo stesso vale per l'uomo che ha preso questa decisione: Scott ...

Quanto durerà ancora GTA Online? Gli effetti di Red Dead Redemption 2 : Take-Two Interactive ha reso noto l'importante traguardo raggiunto nelle vendite insieme a Rockstar Games per Grand Theft Auto 5: hanno superato i 90 milioni di copie vendute e lo sviluppatore si prepara a rilasciare l'attesissimo Red Dead Redemption 2 entro la fine dell'anno, precisamente alla fine del mese di ottobre 2018. Quest’ultimo infatti è sicuramente una delle maggiori priorità per Rockstar perché è un gioco molto atteso dai fan, ma nel ...

Battle royale in Red Dead Redemption 2? La risposta del CEO di Take-Two : Red Dead Redemption 2 è stato recentemente protagonista di un leak molto interessante. Naturalmente nessuna notizia ufficiale ma i dettagli sono parecchi, in particolare per quanto riguarda alcuni aspetti del multiplayer. Il leak parla esplicitamente di una modalità Battle royale tra quelle base presenti nel gioco. Rockstar Games strizzerà l'occhio a fenomeni degli ultimi tempi come PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite? Il CEO di Take-Two, ...

Red Dead Redemption 2 : Take-Two svela le ragioni dietro la nuova data di uscita : Tra le uscite di maggior peso di quest'anno bisogna sicuramente menzionare quella di Red Dead Redemption 2, il nuovo episodio della serie targato Rockstar oggetto di varie indiscrezioni nel tempo riguardo la data di rilascio.Come saprete, poco tempo fa, è arrivato l'annuncio ufficiale, Red Dead Redemption 2 sbarcherà su Xbox One e PS4 il 26 ottobre 2018 e, come riporta Dualshockers, sembra proprio che il gioco non subirà ritardi.A parlare della ...

Take-Two Interactive parla dell’uscita di Red Dead Redemption 2 - niente più rinvii? : È tempo di fare ulteriori bilanci per Take-Two Interactive, tra GTA Online e Red Dead Redemption 2: l'ultimo trimestre è stato particolarmente fruttuoso per la compagnia, poiché la modalità Online del quinto capitolo della serie di Grand Theft Auto ha visto nel mese di dicembre il periodo di maggiore attività sin dal lancio su console current gen dal 2015. Dati che esplicano un grandissimo benessere per Take-Two, che ha rassicurato i fan circa ...

Red Dead Redemption 2 tra FPS - avventura e modalità Online : nuovi leak sul gameplay : Rockstar Games non ha ancora rivelato alcun dettaglio sulla storia o sul gameplay di Red Dead Redemption 2, ma un nuovo leak emerso in Rete in queste ore alimenterà sicuramente la curiosità e l'hype dei fan. Secondo una fuga di informazioni, ricevute in Rete grazie a Trusted Reviews, sarebbero giunti tra le nostre mani dei succosissimi leak sia sulla storia che sul gameplay di Red Dead Redemption 2: pare sia confermato, infatti, che l'uomo ...

Un gigantesco leak di Red Dead Redemption 2 rivelerebbe dettagli su single-player - gameplay e modalità Battle-Royale : Solo pochi giorni fa abbiamo parlato dell'annuncio della data di uscita di Red Dead Redemption 2 e di un gioco che si farà attendere un po' più del previsto. Come da tradizione Rockstar Games ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per sfornare un titolo di assoluto valore e in attesa dell'uscita o di un video gameplay vero e proprio non possiamo non parlare di un nuovo sostanzioso leak proveniente da Trusted Reviews.Il portale ha ...

Red Dead Redemption 2 : Numerosi dettagli trapelano in rete : Tramite il sito web Trusted Reviews, siamo venuti a conoscenza di nuovi e interessanti dettagli per Red Dead Redemption 2, che vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa di una conferma o smentita. Red Dead Redemption 2: Nuove informazioni svelate I protagonisti del gioco sono Arthur Morgan e Dutch Van Der Linde, capo della Gang di Dutch Tra le modalità vi sono la Battle Royale, Revive and Survive e Money Grab Come ...

7 indizi su Red Dead Redemption 2 che possiamo ricavare dalle nuove immagini : L'uscita di Red Dead Redemption 2 ha spiazzato gran parte del mondo videoludico e ha catalizzato l'attenzione dei giocatori verso quel 26 ottobre 2018, data di lancio del nuovo gioco targato Rockstar Games. In occasione del reveal di qualche giorno fa, la compagnia ha rilasciato nuove immagini dedicate all'avventura western: analizzando questi screenshot, possiamo dedurre qualcosa sia sulla trama che sul gameplay. Doppie pistole? Quello in ...

L'uscita di Red Dead Redemption 2 a ottobre 2018 condizionerà il mercato? : Tra le consuete uscite annuali o altre IP singole, ma ugualmente importanti, i publisher di tutto il mondo tendono sempre a sparare delle 'cartucce' davvero potenti. Ma L'uscita di Red Dead ...

L’uscita di Red Dead Redemption 2 a ottobre 2018 condizionerà il mercato? : Nella giornata di ieri, a gran sorpresa, Rockstar Games ha finalmente annunciato l'uscita di Red Dead Redemption 2: il secondo capitolo dell'originale Red Dead Redemption, uscito nell'ormai lontano 2010 per console old gen, è stato rimandato all'autunno di quest'anno e dunque non arriverà più sui nostri scaffali durante la prossima primavera. La data di lancio, quindi è il 26 ottobre 2018: una finestra che potrebbe condizionare fortemente il ...

Red Dead Redemption 2 ha una data d’uscita : Rockstar ha annunciato finalmente quando Red Dead Redemption 2 uscirà nei negozi. Purtroppo si tratta di una data molto in là nell’anno: il 26 ottobre. Rockstar si è scusata con i fan (ma ce n’era il bisogno?) e ha asserito che sebbene la loro intenzione sarebbe stata quella di rilasciarlo il prima possibile, il team ha […] The post Red Dead Redemption 2 ha una data d’uscita appeared first on Truegamers.it.