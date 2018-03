Rebus governo | tappe e ostacoli sulla strada di Palazzo Chigi

Casellati al Senato - Fico alla Camera/ Presidenti eletti - Gentiloni si dimette : Rebus governo per M5s e Lega : Casellati al Senato , Fico alla Camera : eletti i nuovi Presidenti , grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Si è dimesso Paolo Gentiloni : rebus governo (Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:56:00 GMT)

A Di Maio e Salvini il primo round. Rebus premiership - si fa strada il Governo del presidente : Di Maio e Salvini hanno ottenuto il risultato di piazzare l’azzurra Elisabetta Alberti Casellati al Senato e il pentastellato Roberto Fico alla Camera. E sono riusciti nell’impresa di tenere compatti i gruppi in Parlamento. Ora serpeggia la suggestione di sostenere dall’esterno un Governo con un premier scelto da Mattarella e ministri non organici ai partiti...

GOVERNO DI MAIO-SALVINI-BERLUSCONI/ Accordo sulle Camere - Rebus nomine : salta assemblea M5s : Accordo Di Maio-Salvini sulle Camere : duello in vista del GOVERNO sui responsabili, con spettro dell'opposizione. A chi la maggioranza? Spunta il "nodo" Berlusconi(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Rebus governo : Berlusconi apre al M5S ma Di Maio corteggia il PD : Si tratterebbe di un accordo basato su alcuni punti fondamentali in tema di economia, lavoro, sicurezza, immigrazione. Se poi saranno i grillini a dire no è il ragionamento del leader forzista allora ...

E' Rebus incarico di governo per Di Maio e Salvini : Intanto le forze in campo si preparano alla battaglia per la presidenza di Camera e Senato. Il 23 marzo la prima riunione del nuovo Parlamento -