Raiola contro Guardiola | E' un vigliacco e un cane

Raiola si scaglia contro Guardiola : “è un cane” : Nuovo durissimo attacco di Mino Raiola nei confronti di Pep Guardiola, nuova puntata di un rapporto rimasto sempre ai minimi termini. Il manager italo-olandese non ha mai mandato giù il trattamento riservato dall’allenatore catalano nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, uomo di punta della sua ‘scuderia’ di calciatori. Raiola ha dunque sfruttato l’intervista rilasciata al magazine Quote per sferrare l’ennesimo attacco, andandoci giù pesante nei ...

Raiola contro la Nazionale italiana e tifa Reina titolare per il Milan : Raiola ha sferrato un ennesimo attacco, questa volta alla Nazionale Maggiore dell'Italia, in attesa delle due amichevoli contro Argentina ed Inghilterra, per la non convocazione di Mario Balotelli, attuale punta del Nizza in scadenza del contratto, da parte del Commissario Tecnico ad interim Gigi Di Biagio: "Abbiamo una selezione che fa schifo, piena di gente scarsa", ha affermato l'italo-olandese. "Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione ...

Mino Raiola scatenato : “la Nazionale fa schifo” - bordate contro Buffon - le novità su Donnarumma e Reina : Mino Raiola senza peli sulla lingua, importanti dichiarazioni dell’agente a ‘Tutti Convocati’, indicazioni interessanti su Donnarumma e Reina: “Dispiaciuti per mancata convocazione di Balotelli e per le motivazioni che ha dato Di Biagio. La Nazionale dovrebbe rappresentare i migliori ma i migliori non vengono presi in considerazione. Dove vuole arrivare la Federazione? Dove vuole andare la Nazionale? Abbiamo una Nazionale ...

Infantino contro Raiola&Co : ‘Le commissioni pagate agli agenti vanno limitate’ : Il calciomercato nell'anno solare 2017 ha prodotto in totale di 5,1 miliardi di euro e di questa cifra 400 milioni sono finiti in tasca ad intermediari L'articolo Infantino contro Raiola&Co: ‘Le commissioni pagate agli agenti vanno limitate’ è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Icardi contro i croati / Faida nell’Inter : Brozovic e Perisic contro il capitano - e intanto Raiola… : Icardi contro i croati, Faida nell'Inter: Brozovic e Perisic contro il capitano, e intanto Raiola. Spogliatoi nerazzurro in agitazione, con il numero 9 contro i propri compagni(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:29:00 GMT)