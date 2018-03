Raid in una vecchia fabbrica di botti per il vino | presi due ladri nel Napoletano

Assad va a Ghouta ad incoraggiare i militari. Una Ong denuncia : 15 bambini uccisi in un Raid : Guida tranquillo verso Ghouta, l'aerea a est di Damasco teatro dello scontro tra le forze governative e quelle di opposizione. È un video di propaganda quello che mostra il presidente siriano Assad fare visita ai militari impegnati nella battaglia che, nelle ultime settimane, ha fatto centinaia di vittime civili.E l'ultima carneficina riguarderebbe dei minori, 15 per la precisione, uccisi in un raid aereo su una scuola usata come rifugio. ...

Siria : - Raid aerei.Onu chiede una tregua : 13.50 Continuano intensi i bombardamenti a Est di Damasco, sulla Ghuta orientale, da parte dell'aviazione governativa con un primo bilancio di 30 civili ucsi e decine di feriti.L'Onu ha lanciato l'ennesimo appello per una tregua umanitaria di almeno un mese per permettere di portare soccorso alla popolazione intrappolata dai combattimenti. Secondo l'Onu,sarebbero almeno sette le zone della Siria non raggiungibili dai convogli umanitari e 700 ...

Udinese-Milan - BRaida : 'Oddo ha l'aria da professore - Gattuso è una sorpresa' : E ora uno scontro diretto particolare, raccontato da Ariedo Braida: "Li ho visti crescere, quindi per me è una grande soddisfazione " ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - Mi interessa ...

The Voice - torna il talent di Raidue con una nuova giuria : Al Bano - J-Ax - Francesco Renga e Cristina Scabbia : The Voice torna in televisione, sempre su Rai Due. Il talent non hai mai raggiunto la fama del “cugino” X-Factor, ma quest’anno ha un cast tutto da invidiare. I nuovi giudici sono Al Bano, J-Ax (che ritorna), Francesco Renga e Cristina Scabbia. Sui primi (grandi) c’è poco da aggiungere, ma Cristina Scabbia potrebbe essere una scelta vincente. La leader del gruppo rock–metal Lacuna Coil, infatti, non è molto ...