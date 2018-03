Raffica di ban ingiusti in GTA Online | la rabbia dei giocatori dopo l’ultimo update

optimaitalia

(Di domenica 25 marzo 2018) GTAè giocato ogni giorno da tantissimie molto spesso viene aggiornato con tante novità e sconti. pare che però l'ultimo aggiornamento stia causando diversi problemi e conseguenti polemiche soprattutto per ii su PC. Ci sono diverse segnalazioni di bano per motivi apparentemente ignoti in seguito proprio all'ultimo aggiornamento di GTA. I ban sembrano colpire specificamente la versione PC del gioco.LEGGI ANCHE: Trapela l’ambientazione di GTA 6? Clamorosa sorpresa al contrarioL'esclusione dal gioco in questi casi dura ben 30 giorni e sembra coincidere proprio con l'ultimo aggiornamento chiamato Sfide sfrenate a Southern San Andreas uscito lo scorso venerdì e ha aggiunto nuovi veicoli e la nuova modalità Gare Hotring. I ban dovrebbero essere causati addirittura da un bug, alcunisono accusati di modding non permesso quando non ...