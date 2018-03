Quando i tutori diventano torturatori | il G8 del 2001 compromette il caso Regeni

Blastingnews

(Di domenica 25 marzo 2018) Abbandonati da coloro che governano. Così si sente Paolaed in generale la famiglia di Giulio, il giovane ricercatore triestino ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto, dopo essere stato rapito poco più di una settimana prima e aver subito ogni sorta di torture. A loro infatti, nonostante la tanta solidarietà dei Social, serve l’appoggio del governo italiano, che dal 14 agosto scorso è diventato sempre più rado. Loro che da due anni ormai non si danno pace per trovare quella giustizia dovuta al ragazzo; per cercare di evitare che situazioni simili accadano ancora. Questi sono i sentimenti che aleggiano nell’aria del capoluogo ligure, durante il dibattito del 20 marzo sulla difesa dei diritti internazionali presso l’Ordine degli Avvocati di Genova. L’ennesimo appello dei genitori viene accompagnato e sostenuto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, inviati di Repubblica e ...