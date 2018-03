Puigdemont in carcere a Neumuenster

: Catalogna, Puigdemont in carcere in Germania: tempi brevi per l'estradizione [news aggiornata alle 16:46] - repubblica : Catalogna, Puigdemont in carcere in Germania: tempi brevi per l'estradizione [news aggiornata alle 16:46] - TgLa7 : #Catalogna Carles #Puigdemont è stato trasferito in carcere di Neumuenster dopo l'arresto questa mattina nel Land… - Spicug : Catalogna, Puigdemont in carcere in Germania: tempi brevi per l'estradizione -

L'ex presidente catalano,, è stato trasferito in undi, in Germania. Era stato fermato dalla polizia tedesca per aver attraversato la frontiera dalla Danimarca Lo riferiscono media tedeschi, citando l'agenzia Dpa. Mentre il leader indipendentista è in custodia alla polizia, la procura generale del Land di Schleswig-Holstein studia il mandato d'arresto europeo nei suoi confronti, emesso da Madrid per ribellione e sedizione, ha dichiarato un portavoce del ministero Giustizia.(Di domenica 25 marzo 2018)