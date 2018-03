Pugni sul manubrio e lacrime | Viviani beffato da Sagan alla Gand-Wevelgem

Forlì-Cesena - calci e Pugni a un 17enne sul bus : identificati e denunciati adolescenti di una baby gang. Il video che li incastra : La Polizia di Forlì-Cesena ha denunciato i componenti di una baby gang ritenuti responsabili dei reati di lesioni, violenza privata e estorsione nei confronti di due minorenni. L’indagine della squadra mobile è scattata dopo la segnalazione di un’aggressione a un giovane di 17 anni, avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, da parte di un gruppo di adolescenti che lo avevano colpito con calci e pugni. Poco prima ...

Sul Fatto del 23 marzo – B. batte i Pugni con la Lega e chiede lo scalpo dei grillini : La partita B. batte i pugni con la Lega e chiede lo scalpo dei grillini Scacco matto – Il leader di Forza Italia ne fa una questione personale: impone Romani e insiste per l’incontro coi 5 Stelle. Salta la rete costruita dall’alleato Salvini di Fabrizio d’Esposito Tom Tom di Marco Travaglio Come i lettori avranno notato, dopo il voto il Fatto – un po’ per serietà un po’ per noia – si è sottratto al giochino del “chi telefona a chi”. ...

Rimini - 16enne preso a calci e a Pugni da tre coetanei sulla porta di casa : “Odiamo i negri” : Un 16enne di Rimini, con madre di origine romagnola e padre africano, nato e cresciuto in Italia, è stato sorpreso mentre era a casa, preso a calci e a pugni e insultato da tre coetanei: "Non finisce qui. Odiamo i negri".Continua a leggere

“Prima gli insulti. Poi schiaffi e Pugni”. Paura per il volto noto della tv. A passeggio - eccolo raggiunto da un gruppo di ragazzi che lo prende di mira. È finita così (un video che ha sconvolto i social italiani) : Ancora una brutta disavventura, dopo che già nelle scorse settimane si era trovato a vivere una situazione simile. Non c’è davvero pace per l’attore, che proprio in questi giorni aveva tra l’altro parlato pubblicamente delle difficoltà incontrate nel far accettare al proprio padre la sua omosessualità. In compagnia del genitore era stato aggredito nella stazione della Circumvesuviana di Sarno, cittadina in provincia di ...

Napoli - 14enne subiva violenze in famiglia perché omosessuale : “Benzina sulle caviglie - schiaffi e Pugni” : Cospargevano le sue caviglie di benzina e le davano fuoco. E poi schiaffi, pugni, violenze. Sempre tra le mura di casa, sempre da parte dei suoi famigliari. Solo perché omosessuale. È quanto ha segnalato un ragazzo di 14 anni della provincia di Napoli alla Gay Help Line. Così è partito l’iter che ha portato alla denuncia tramite un esposto fatto da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, che, con il supporto legale di Arcigay a ...

DIRETTA/ Inter-Benevento - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Vecino trova i Pugni di Puggioni : DIRETTA Inter-Benevento: info streaming video e tv: per i nerazzurri c'è solo la vittoria, Spalletti a rischio esonero? La parola al campo...

Napoli - botte da orbi alla sagra di sant’Antonio Abate. Pugni e testate sulla giostra : 4 minori denunciati : Qualche parola di troppo, uno sguardo sbagliato. E scatta la rissa. Protagonista del parapiglia un gruppo di minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni che se le sono date di santa ragione su una giostra domenica sera alla festa di sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Sono 4 i denunciati per rissa aggravata, uno è anche finito all’ospedale con lievi ferite L'articolo Napoli, botte da orbi alla sagra di sant’Antonio Abate. ...

Milano - aggredito da baby gangAccoltella un 17enne sul busL'uomo - preso a Pugni - ha reagito : Un uomo di 56 anni ha ferito con un coltello un giovane di 17, dopo un diverbio alla fermata del bus a Milano. Secondo la ricostruzione, un gruppo di ragazzi avrebbe ritardato la partenza del mezzo, innescando una discussione Segui su affaritaliani.it

Napoli : altro minore aggredito con Pugni e insulti - naso fratturato - Sicurezza - martedì vertice con ministro Minniti : Il minorenne dopo l'aggressione è andato a casa e poi con i genitori si è recato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove gli è stata refertata una prognosi di 30 giorni. Il ragazzino ha rifiutato il ...

