Psg | Pastore | ' Il mio ciclo sta finendo'

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Pastore? Non c'è mai stata trattativa col Psg'. Zhang jr contestato : Se n'è parlato per , almeno, più di un mese. Quando mancava un quarto d'ora circa al termine della finestra del mercato di gennaio, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha dato la sua verità:...

Calciomercato Inter - rischia di saltare Pastore : infortunio con il Psg - tentativo per Gaitan : Calciomercato Inter, rischia di saltare Pastore: infortunio con il Psg – Il Psg è sceso in campo per la Coppa di Francia, successo sul campo del Rennes grazie alle reti di Meunier, Marquinhos e Lo Celso. Nel frattempo non arrivano buone notizie per l’Inter, durante la partita si è infortunato infatti Pastore, il Flaco è stato costretto a lasciare il campo al 45′ per un problema muscolare. La trattative per portare Pastore ...

Inter - l'agente di Pastore : 'Il Psg non si opporrebbe a cessione' : TORINO - La sensazione è che questo matrimonio si farà all'ultimo istante del calciomercato. E' arrivato infatti un altro segnale di apertura nell'affare Inter-Pastore . A parlare, infatti, è Marcelo ...

Calciomercato Inter - oggi blitz a Parigi per Pastore : formula e cifre per convincere il Psg : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal deludente pareggio rimediato sul campo della Spal. Il crollo dei nerazzurri da dicembre ad oggi è preoccupante e non solo dal punto di vista dei risultati. Il gioco latita, gli avversari sembrano aver preso le contromisure agli esterni di Spalletti (Candreva e Perisic) che ad inizio di stagione erano un punto di forza della squadra. L’arrivo di Rafinha non può bastare, per questo si ...

Inter - Ausilio : 'Pastore? Tra il dire e il fare c'è il Psg' : ... lo si fa pensando che possa dare qualcosa in più alla rosa - spiega a Premium Sport il dirigente nerazzurro a pochi minuti dall'inizio dell'anticipo di campionato con la Spal - Ma il posto bisogna ...

Psg - Emery : 'Pastore all'Inter? Nessuna novità : per me deve restare ma decide lui' : Unai Emery, il tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato dal centro sportivo di Saint-Germain-en-Laye, nel corso della trasmissione di BeIN Sport France 'Dimanche Ligue 1' . Ecco le sue parole su Javier Pastore e sul suo possibile approdo all 'Inter: 'E' vero che il mercato è aperto e qualcosa può succedere. Io però ho parlato con Antero ...

Calciomercato Inter - Ausilio formula l'offerta al Psg per Pastore : ecco le condizioni per l'affare : La proposta formulata dall'Inter, secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport, prevede un prestito molto oneroso da 6-8 milioni di euro, che al momento rappresenta la prassi per la società ...

Inter : offerto Lucas Moura - ma Pastore è il preferito. Che intrecci con il Psg... : L'ARTICOLO COMPLETO SU LA GAZZETTA DELLO SPORT DI OGGI Psg, Thiago Silva: "Cavani, così no... Pastore voleva andare via" Mirko Graziano