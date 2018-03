Protezione Civile | allerta gialla da Agrigento a Ragusa

La Fiera della Protezione Civile premia una startup vercellese : Snowfoot, startup vercellese, è fra le tre migliori nel settore della Protezione civile. Al termine di 'Civil protection 2018', Fiera internazionale specializzata nel settore della Protezione civile e ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per la Domenica delle Palme : piogge e forti venti al Sud : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria di origine atlantica sta raggiungendo il Mar Mediterraneo occidentale innescando una nuova fase di maltempo, dapprima sulla Sardegna e successivamente sulle regioni meridionali; le precipitazioni saranno accompagnate da un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Navicella Tiangong impazzita verso la Terra - 40 minuti per salvarsi : le avvertenze della Protezione civile : Lunedì la riunione con i giornali online. Un eccesso di scrupolo da parte della Protezione civile, indispensabile se davvero i frammenti della ?Tiangong 1?, stazione spaziale...

La stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta per cadere sulla Terra - potrebbe colpire anche l'Italia - la Protezione Civile fornisce gli ... : La stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta per cadere in modo incontrollato sulla Terra. Tiangong 1 è il primo modulo sperimentale cinese ed è stata lanciata nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan ...

Gli avvertimenti della Protezione Civile sulla caduta di Tiangong-1 in Italia : La Protezione civile ha diffuso una circolare secondo cui la caduta di Tiangong dovrebbe essere intorno a Pasqua e potrebbe avvenire in Italia

Sicilia : Pagano (Lega) - a Eraclea Minoa intervenga Protezione civile : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Le spiagge di Eraclea Minoa, in provincia di Agrigento, sono letteralmente scomparse. Alberi che cadono come birilli, lidi e stabilimenti balneari in balia delle onde e anche il teatro greco a rischio erosione". Così il deputato della Lega e segretario regionale Sicil

Gli avvertimenti della Protezione Civile sulla caduta di Tiangong-1 in Italia : (Foto: Protezione civile) Ogni giorno che passa, l’attesa per il rientro Tiangong-1 sembra diventare sempre più snervante. Ora, infatti, anche la Protezione civile ha diffuso una circolare a tutti i ministeri e alle regioni in cui si apprende che il rientro in caduta libera del Palazzo celeste, la prima stazione spaziale cinese lanciata dal centro di Jiuquan il 30 settembre 2011, potrebbe interessare anche alcune zone ...

Rientro incontrollato per Tiangong-1 - secondo la Protezione Civile - ci sarebbero rischi per l'Italia : ETTORE PEROZZI Agenzia spaziale italiana , Asi, " E' importante mandare questo messaggio: si ha l'idea che la scienza sia esatta, ma la scienza vive anche di probabilità- ha commentato Perozzi-. ...

Stazione spaziale cinese - Protezione Civile : "Rischio frammenti da Emilia Romagna in giù" : La Tiangong 1 rientra nell'atmosfera in modo incontrollato. La caduta dei frammenti potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua

Stazione Spaziale cinese fuori controllo - impatto tra il 28 marzo e il 4 aprile. L’avviso della Protezione Civile : Italia a rischio [MAPPE e DETTAGLI : 1/12 ...

Protezione Civile : “Rientro incontrollato della stazione spaziale cinese. Potrebbe cadere in Italia a Pasqua” : L’annuncio è arrivato il 22 marzo dalla Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell’atmosfera ‘Potrebbe interessare il territorio nazionale’ e l’eventuale caduta di frammenti Potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, ‘tra il 28 marzo e il 4 aprile’ e riguardare ‘le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna. ...

Tiangong-1 rientro incontrollato. Protezione Civile : rischi per l'Italia. In aggiornamento : ETTORE PEROZZI Agenzia spaziale italiana , Asi, " E' importante mandare questo messaggio: si ha l'idea che la scienza sia esatta, ma la scienza vive anche di probabilità- ha commentato Perozzi-. ...

Protezione Civile : “Stazione spaziale cinese in caduta libera. Potrebbe cadere in Italia a Pasqua” : L’annuncio è arrivato il 22 marzo dalla Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell’atmosfera ‘Potrebbe interessare il territorio nazionale’ e l’eventuale caduta di frammenti Potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, ‘tra il 28 marzo e il 4 aprile’ e riguardare ‘le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna. ...

Protezione Civile : "Stazione spaziale cinese alla deriva - rischio caduta sull'Italia" : La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta rientrando nell'atmosfera e l'eventuale caduta di frammenti "...