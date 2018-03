Prima domenica di primavera in Granda | tantissimi eventi da non perdere

Alia - domenica alla Gurfa per l'equinozio di Primavera : Nel comune palermitano una suggestiva iniziativa dell'associazione BCsicilia per ammirare il raggio di luce che colpisce il complesso rupestre

San Giovanni in Marignano : gli spettacoli di sabato e domenica della "Festa di Primavera" : Continuano gli appuntamenti del Comune di San Giovanni in Marignano: un anno di eventi, già 16 programmati da marzo a dicembre, per ricordare, festeggiare e valorizzare l'importanza de " La Notte ...

Sicilia - domenica alle Grotte della Gurfa le celebrazioni per l’arrivo della Primavera : Equinozio di primavera da trascorrere al complesso rupestre Gurfa e poter osservare, a mezzogiorno, il suggestivo raggio di luce che colpisce la fossa centrale del pavimento dell’ambiente a Thòlos: segno visibile dell’uso rituale e calendariale dell’ambiente campaniforme. La manifestazione che si svolgerà ad Alia nel complesso rupestre della Gurfa domenica 25 Marzo 2018 è organizzata da BCSicilia, dal Comune di Alia, dall’Associazione Rabat e ...

EQUINOZIO DI PrimaVERA - OGGI 20 MARZO 2018/ Tra sabato e domenica torna anche l'ora legale : EQUINOZIO di PRIMAVERA, 20 MARZO 2018: perché cade OGGI e in futuro cadrà il 19 giorno della festa del papà. Le differenze con quella meteorologica e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:09:00 GMT)

Domenica prossima all'Oasi del Simeto la Festa della Primavera : Un pot-pourri di svariate iniziative si avvicenderanno nella mezza giornata in questione con spettacoli musicali, salutari passeggiate in Natura, mostre e proiezioni a sfondo ambientalistico, con la ...

Per la Zambelli Orvieto domenica comincia lo sprint - Prima avversaria Olbia : Con l'obiettivo di mantenere il passo giusto la Zambelli Orvieto si presenta domenica 18 marzo alle ore 17 davanti al suo pubblico per la trentesima giornata del campionato di serie A2 femminile.

"E' arrivata la felicità" - addio Prima serata : la fiction spostata alla domenica pomeriggio : Che tonfo "E' arrivata la felicità". Da giorni si vociferava di uno spostamento di rete, da Rai...

Previsioni Meteo - ultime ore di maltempo al Centro/Sud ma aumenta il caldo : sta per “esplodere” la Primavera. Attenzione a Domenica 11 Marzo : 1/11 ...

“È andata così”. Domenica In - guerra tra le sorelle Parodi? Si scopre tutto. Cristina e la verità sulla sorella Benedetta. Prima d’amore e d’accordo e ora sempre più distanti. Il motivo? Eccolo servito : C’eravamo tante amate. Una volta, Prima che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insieme Domenica In. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra le sorelle Parodi, che Prima di incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 marzo : Hirscher domina ed è sua la Coppa di slalom - Goggia Prima nel SuperG della combinata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli Sport Invernali. Il Circo Bianco protagonista quest’oggi. Nello slalom di Kranjska Gora il fenomenale Marcel Hirscher cercherà di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 marzo : Hirscher domina nella Prima manche dello slalom - ottima Goggia nel superG della combinata ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della giornata dedicata agli Sport Invernali: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 09.00. Buon divertimento! CLICCA IL ...

Parigi-Nizza 2018 - Prima tappa (domenica 4 marzo) : Chatou – Meudon. Subito un arrivo insidioso : Scatta la Parigi-Nizza: la breve corsa a tappe transalpina parte oggi, domenica 4 marzo, con la prima frazione da Chatou a Meudon, di 134.5 chilometri. Andiamo a scoprirla. Altimetria Percorso Frazione breve, ma già insidiosa, con tre Cote da affrontare. Le prime due sono comunque distanti dal traguardo, precedute da un lunghissimo tratto pianeggiante. L’ultima invece è proprio nei pressi dell’arrivo: pendenze non asprissime, ma i ...

Mostre e attività nei Musei in Comune per la Prima domenica di marzo 2018 : ... 10.45 "12.00 " 14.30 " 15.45 " 17.00 Durata: 1h Una "passeggiata scientifica" con tutta la famiglia per visitare il museo in un modo diverso dal solito Scienza in famiglia 'Vietato non toccare' ...

“Io e Christian De Sica? Ecco la verità”. E Massimo Boldi fa l’annuncio bomba. Ospite a ‘Domenica Live’ - ha voluto dire per la Prima volta cosa è successo davvero tra loro due. Le sue parole : Massimo Boldi a ‘Domenica Live’ si lascia andare e racconta gli anni di “lite” con Christian De Sica. Quello che è emerso ha a dir poco spiazzato tutti i fan cresciuti con i loro film. Massimo Boldi inizia così: “Ma posso litigare con Christian io? È stato solamente il periodo di quando son rimasto vedovo, ho avuto un momento difficile della mia vita, volevo capire tante cose e non ho rinnovato il contratto con De ...