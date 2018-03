Portavoce del Cremlino definisce le linee guida del nuovo mandato di Putin

Il Segreto - anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 30 marzo : Julieta si proclama Portavoce del popolo : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 26 a venerdì 30 marzo alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Scoppia la passione tra Saul e Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Pd - Portavoce Richetti : 'Lunedì direzione per reggenza del partito' : "Lunedì faremo una direzione che individuerà la reggenza del partito". Lo ha annunciato Matteo Richetti, portavoce della segreteria Dem, a Rai3. "Non so se ci sarà Renzi e se non ci sarà sarà la ...

Elezioni - Annibali 'Voglio essere Portavoce del lavoro fatto contro la violenza sulle donne' : Credo si tratti di un buon modo di impegnarsi, la politica per me è una possibilità per occuparsi delle persone'. contro femminicidi e violenze, 'da un punto di vista legislativo - aggiunge - l'...

Rassegna stampa 23.1.2018. Torino - indagato Portavoce della Appendino per la strage della piazza : Torino, avviso di garanzia al portavoce della Appendino per i fatti di piazza San Carlo Il Messaggero cronaca interna. Bimba di due mesi morta per emorragia, il papà confessa: "Mi è caduta" Il ...

Il Portavoce della Appendino indagato per la finale di Champions : È arrivato anche per Luca Pasquaretta l'avviso di garanzia relativo alle presunte irregolarità nell'organizzazione della proiezione della finale di Champions League dello scorso 3 giugno al Parco Dora di Torino.Il portavoce del sindaco Chiara Appendino è sotto inchiesta in una costola della maxi-indagine che riguarda i fatti di piazza San Carlo, accusati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, invasione ...

Il Portavoce della Lazio : "Non capisco questo anti-Lotitismo viscerale" : Il portavoce della Lazio ha poi continuato: 'A colpirmi in particolare, però, non è l'alleanza 'contra personam', che è un fenomeno tipico del modo di fare politica e giornalismo degli ultimi tempi, ...

Petrolio - “Basilicata è un posto di merda”. Così parlò il Portavoce della Total Italia. Che estrarrà 50mila barili al giorno : “La Basilicata è una regione che sopravvive. Anche perché vivere in questo posto di merda… Io sono nato qua. Me ne voglio scappà e mi ci hanno rimandato per lavorà. Quindi insomma, per me la chiuderei proprio la Basilicata”. Forse chi parla si lascia andare. Ma è il responsabile della comunicazione di un’azienda, la Total, che in Basilicata si appresta a estrarre 50.000 barili di Petrolio al giorno. Petrolio, Basilicata, Val d’Agri: la più ...

Quel Portavoce del sindaco Pd super pagato senza aver titolo : Per un politico la comunicazione è importante, nessuno lo mette in dubbio. Nel tempo della piena rivoluzione digitale, dei social e del ruolo pervasivo dei media, investire in comunicazione è ormai fondamentale per chi ricopre ruoli amministrativi e politici. Ne sa qualcosa il sindaco di Padova, il pd Sergio Giordani, che ha deciso di dotarsi di un collaboratore fidato per il fondamentale ruolo di portavoce e per i rapporti con la stampa.Tutto ...