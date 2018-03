Pornhub lancia la sfida a YouTube | ' Gli utenti ci scelgono | siamo la vera alternativa'

Pornhub lancia la campagna ‘F*uck your period’ : è lo sdoganamento culturale ed erotico del periodo mestruale? : Avere un orgasmo durante i giorni delle mestruazioni non è più reato. Allo sdoganamento culturale ed erotico del periodo mestruale, momento generalmente tabù e per la maggior parte delle donne fisicamente pesante, ci ha pensato Pornhub. Si chiama infatti “Fuck your period” – F*ck your Period – l’iniziativa come sempre orchestrata sui toni del divertimento e del relax che il più grande portale mondiale di video hard free lancia online ...