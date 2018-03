Politecnico di Milano in lutto | morto il tecnico Franz Rota Nodari

Ubeeqo al Politecnico di Milano per la giornata dedicata alla sostenibilità : presentata la convenzione con l’Università e una call for ideas dedicata agli studenti : Giovedì 22 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18.30 appuntamento al Politecnico di Milano (presso i Giardinetti di Via Pascal) che, in occasione della giornata Mondiale dell’Acqua, organizza diverse attività aperte al pubblico per sensibilizzare su alcuni temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Durante la giornata si potrà meglio conoscere la realtà della sharing mobility, grazie alla presenza dei maggiori ...

Università : al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy, con un’offerta formativa dedicata all’intersezione tra il mondo della finanza e quello della tecnologia digitale. Per la prima Fintech Academy in Italia, la business school del Politecnico di Milano lancia sette corsi brevi di 1 o 2 giorni in partenza da marzo a settembre dedicati a studenti, professionisti e imprenditori. Uno dei corsi si ...

PolimiRUN 2018 - torna la corsa del Politecnico di Milano : Ci sono buone probabilità che il prossimo 20 maggio Milano sia “invasa” da oltre 12 mila runners che, indossando una maglia verde chiaro come segno distintivo, attraverseranno le strade della capitale meneghina nella terza edizione di PolimiRUN, la corsa organizzata dal Politecnico di Milano. Una gara competitiva e una corsa amatoriale di 10 km, che inizierà dal Campus Bovisa La Masa e terminerà in Piazza Leonardo da Vinci, proprio ...

Lenovo stringe un accordo con il Politecnico di Milano : L'accordo di Lenovo con il Politecnico condotto attraverso il proprio Partner di canale di vendita C2, specializzato nel mondo della didattica ha durata di un anno e prevede diversi livelli di sconto ...

Italgas nuovo socio del Mip Politecnico di Milano : "Uno dei pilastri della strategia della nostra business school è da sempre la vicinanza alle aziende e al mondo del business, di cui vogliamo essere parte integrante dichiara Andrea Sianesi, preside ...

Milano - il ministro Fedeli : «Alt al Politecnico in inglese - la sentenza cambia i piani» : «Ci aspettavamo questa sentenza del Consiglio di Stato sui corsi in inglese, coerente rispetto a quella della Corte Costituzionale. Il Politecnico adesso dovrà cambiare, dovrà riequilibrare il piano ...

Consiglio di Stato : no corsi solo in inglese a Politecnico di Milano : No ai corsi esclusivamente in inglese al Politecnico di Milano. Lo ha deciso il Consiglio di Stato dopo un lungo iter che aveva coinvolto anche la Corte Costituzionale la quale non aveva rilevato ...

Politecnico Milano - Consiglio di Stato dice no a corsi solo in inglese - : La decisione nel merito dei giudici ha confermato un precedente provvedimento del Tar al quale erano ricorsi numerosi docenti. Si chiuse così una lunga disputa che aveva coinvolto anche la Corte ...

L’Italia nello Spazio : ASI e Politecnico di Milano insieme per 15 anni : Quindici anni di collaborazione e nascita di 4 figure accademiche focalizzate su tecnologie innovative per lo Spazio: questi i punti più importanti dell’accordo tra Agenzia Spaziale Italiana e Politecnico di Milano. I due enti – spiega l’ASI – si impegnano a delineare e a percorrere gli ambiti strategici in cui si svolgerà la ricerca nel settore nei prossimi decenni, in un processo che vedrà la partecipazione di altri operatori ...

Milano : Politecnico e Asi firmano accordo per 6 mln in 15 anni per ricerca su spazio (2) : (AdnKronos) - “Quello che abbiamo fatto è stato un passo coraggioso - dice Roberto Battiston, presidente dell’Asi - ma l’innovatività nel mondo dell'industria e dell’economia è molto bassa. La grande sfida è portare questo tipo di innovazione nel mondo economico reale”. I due enti si impegnano a del

Milano : Politecnico e Asi firmano accordo per 6 mln in 15 anni per ricerca su spazio : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Firmato un accordo dal valore di circa 6 milioni di euro, 400 mila ogni dodici mesi per 15 anni, tra il Politecnico di Milano e l’Asi, agenzia spaziale italiana. Dalla collaborazione nasceranno 4 figure accademiche, che il Politecnico deve ancora scegliere, focalizzate

Politecnico Milano studia taglio 10% CO2 dei mezzi pesanti a gas : Milano, 23 gen. (askanews) Il Politecnico di Milano, insieme a 19 partner europei quali come Bosch, Daimler, Iveco, Man e Volvo, sta sviluppando un nuovo concetto di motori per veicoli pesanti ...