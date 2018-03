Più di 4 italiani su 10 acquistano prodotti alimentari equo solidali

“Lutto a Forum”. È morto uno dei volti Più amati. Era entrata nelle case degli italiani con grande eleganza. Tutti l’hanno sempre stimata per la sua grande competenza : “Una donna di grandissimo valore” : Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per Tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato Tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 ...

Cgia : Più tasse e meno welfare - 18 milioni di italiani a rischio povertà : Cgia: più tasse e meno welfare, 18 milioni di italiani a rischio povertà In Italia la pressione tributaria (peso solo di imposte, tasse e tributi sul Pil) è al 29,6% (2016). In Ue nessun altro Paese ha avuto una quota così alta. Continua a leggere

Giornata mondiale dell’acqua : il 67% degli italiani la compra in bottiglia - molti pensano sia Più sicura : Poco più della metà degli italiani, 26,8 milioni di persone, è attento alle tematiche sul consumo dell’acqua da bere, ma una parte consistente del Paese (47%) rimane indifferente all’argomento. Così, tra disinformazione e pregiudizi, il 67% della popolazione, nonostante l’impatto economico e ambientale, preferisce acquistare l’acqua minerale in bottiglie di plastica, ritenendola più sicura rispetto a quella del rubinetto. Sono ...

Sondaggi politici - un partito di Renzi vale Più del 10%. Italiani favorevoli a governo M5s-Lega : Gli Italiani preferiscono un governo M5s-Lega, sono favorevoli a un ritorno alle urne a breve e vogliono abolire la legge Fornero: questo è quello che emerge da un Sondaggio realizzato da Emg Acqua nel quale si tenta anche di valutare quanti voti potrebbe raccogliere un partito di Matteo Renzi fuori dal Pd.Continua a leggere

Ricercatori italiani - Più ritorni che fughe. Esodo maggiore (e senza rientro) per chi viene da Germania e Uk : I cervelli italiani non sono soltanto in fuga, ma rientrano anche. Anzi: il saldo è positivo sul fronte di chi decide di rimpatriare. Il Sole 24 Ore pubblica la sintesi di un rapporto del Joint Research Center della Commissione Europea che elabora gli spostamenti di oltre 6500 studiosi europei. Dalla relazione emerge un “tasso di spostamento del 38,7% nella Ue a 28″ e l’Italia “col suo 45% si piazza a metà ...

Domani è la giornata nazionale dedicata al tiramisù : svelati i desideri degli italiani per il dolce Più ordinato a domicilio : Nella giornata nazionale dedicata al tiramisù che si celebra il 21 marzo, il tiramisù DAY, il dessert al cucchiaio a base di savoiardi inzuppati nel caffè, conferma la sua posizione di dolce più amato anche a domicilio! Secondo l’Osservatorio Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, il tiramisù è il re dei dolci a domicilio con 9.400 kg.* ordinati nel 2017 in Italia analizzando 10 città, ...

Weekend di Pasqua : i 10 voli Più prenotati dagli italiani : “Pasqua con chi vuoi”, recita il famoso detto popolare. Ma soprattutto “dove” vuoi, verrebbe da aggiungere. Già, perché con la primavera in arrivo il fine settimana Pasquale sembra essere la prima, ghiottissima occasione per godersi finalmente qualche giorno di vacanza. Lontani dal divano di casa, ma non troppo, verrebbe però da aggiungere. O almeno così sembrano suggerire le tendenze 2018 segnalate dal portale di viaggi momondo.it: rispetto ...

Online i redditi dei politici italiani/ Valeria Fedeli Più ricca tra tutti i ministri - Grillo "straccia" Renzi : Il sito del Parlamento ha pubblicato i redditi dei politici nel 2017 e non mancano le sorprese: Grillo dichiara sei volte di più rispetto a un anno fa, Valeria Fedeli è al top tra i ministri(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:48:00 GMT)

Da Renzi a Di Maio - ecco il reddito dichiarato dai politici italiani. Fedeli il ministro con l imponibile Più alto : Ai vertici della classifica dei più 'ricchi' del governo c'è poi la ministra Anna Finocchiaro , con 151.672 mila euro dichiarati nel 2017; il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan , con 122.457 ...

“Pertini – Il Combattente” - la storia del Presidente Più amato dagli italiani : “Pertini – Il Combattente”, la storia del Presidente più amato dagli italiani Tratto dal libro “Il Combattente– Come si diventa Pertini”, scritto da Giancarlo De Cataldo arriva nelle sale il 15 marzo. Guarda la clip in esclusiva Continua a leggere L'articolo “Pertini – Il Combattente”, la storia del Presidente più amato dagli italiani proviene da NewsGo.

Sclerosi multipla per 114mila italiani : i giovani i Più colpiti : “In Italia più di 114mila persone sono affette dalla Sclerosi multipla, che colpisce maggiormente fra i 20 e 40 anni ed è una delle cause più frequenti di disabilità nei giovani”. A confermarlo è Letizia Leocani, neurologa all’Ospedale San Raffaele di Milano, in occasione della presentazione di Ms-Fit, un videogioco sviluppato da Roche ed Helaglobe che consente alle persone con Sclerosi multipla di fare attività fisica a casa ...

Atrofia muscolare spinale - ora sono 18 i centri clinici italiani che somministrano Spinraza. Uno dei primi pazienti adulti : “Uno dei giorni Più belli della mia vita” : “È uno dei giorni più belli della mia vita, finalmente ho ricevuto la possibilità di far parte del primo trattamento clinico per la mia patologia (la Sma, ndr). sono molto emozionato perché tra una settimana inizierò a fare le iniezioni intratecali del nuovo farmaco capace di bloccare il degenerare della Sma. sono passato da avere una speranza, che ho comunque sempre coltivato nel mio cuore, a un sogno che si realizza concretamente. Stiamo ...

Italiani sempre Più propensi alla spesa online : Teleborsa, - La spesa media sul web degli Italiani ha raggiunto i 595 euro a testa nell'ultimo anno anche a scapito del commercio tradizionale. E' quanto emerge da una elaborazione Coldiretti sul ...