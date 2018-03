Picchia il padre per avere i soldi da giocare alle slot | arrestato

Picchia la madre e minaccia il padre per soldi : 33enne in manette : VICO EQUENSE - All'apice di una sfuriata ha graffiato in volto la madre per poi minacciare di morte lei e il padre brandendo una spranga. A bloccare un 33enne del luogo ci hanno pensato i carabinieri ...

Andrea Petrolito - padre di Laura uccisa e gettata in pozzo a Caniccatini : "Il compagno la Picchiava - lei chiese aiuto a un assistente sociale" : "Il suo compagno era possessivo e violento, la picchiava sempre". Lo dice Andrea Petrolito, padre di Laura, la ventenne uccisa e gettata in un pozzo a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, dal suo compagno adesso in carcere."Poco tempo fa - ha detto davanti alle telecamere della Tgr Rai Sicilia - aveva chiesto a un assistente sociale di andare a vivere in una comunità. Se questo assistente sociale avesse fatto il suo lavoro in modo ...

Padre Picchia Prof - Fedeli : inaccettabile : 17.16 "La violenza fisica o verbale non è mai tollerabile. E lo è ancora meno quando si verifica all'interno di una scuola". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Fedeli,commentando l'aggressione al vicepreside di un istituto a Foggia da parte del genitore di un alunno. La scuola è "il luogo" dove ai nostri giovani "dobbiamo insegnare il rispetto dell'altro,la convivenza civile" sottolinea. "Le famiglie sono una parte importante di questo ...

Foggia - vicepreside rimprovera alunno - il padre del ragazzo lo Picchia a sangue : Ha riportato 30 giorni di prognosi il vicepreside della scuola secondaria di I grado 'L.Murialdò di Foggia colpito sabato scorso alla testa e all'addome da pugni dati dal genitore di un alunno che il ...