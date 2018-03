Peter Sagan | il marchio dell’arcobaleno Siamo già di fronte ad uno dei migliori di

Gand-Wevelgen - Peter Sagan brucia Elia Viviani in volata. L'azzurro piange di rabbia : Peter Sagan ha vinto in volata la Gand-Wevelgen, la sua terza affermazione nella classica del nord. Il campione del mondo ha bruciato sotto il traguardo L'azzurro Elia Viviani che subito dopo la beffa ha prima avuto un gesto di stizza e subito dopo scoppiato in un pianto dirotto.

LIVE Gand-Wevelgem 2018 in DIRETTA : Peter Sagan batte Elia Viviani in volata : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gand-Wevelgem 2018 , imperdibile Classica del Nord: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.25 . ...

Gand-Wevelgem 2018 : Peter Sagan firma la tripletta davanti a Elia Viviani! : E sono tre! Peter Sagan si è imposto nell’edizione numero 80 della Gand-Wevelgem, storica classica del Nord che si svolge per gran parte nelle Fiandre, dopo i successi del 2013 e del 2016. Tra le corse del pavé è la più adatta per i velocisti, ma non per questo meno impegnativa o spettacolare: lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha regolato allo sprint un gruppetto ristretto, selezionato nell’ultimo passaggio sul Kemmelberg. La fuga di ...

Gand-Wevelgem 2018 : le dichiarazioni della vigilia. Greg Van Avermaet : “Soddisfatto delle ultime gare - la condizione è ottima” - Peter Sagan : “Penso che andrà meglio di Harelbeke” : Domani si correrà la l’80ma edizione della Gand-Wevelgem, une delle più importanti classiche del pavé, che si svolge anche in questo caso nella regione belga delle Fiandre. Una corsa durissima che con undici muri e tre tratti di sterrato che regaleranno sicuramente grandissimo spettacolo. I migliori specialisti del mondo saranno tutti alla partenza di Deinze per cercare di imporsi in questa corsa. Andiamo quindi a scoprire le dichiarazioni della ...

Peter Sagan : l’ammirazione per Lance Armstrong Video : Chi avrebbe detto che l’idolo giovanile di Peter Sagan [Video]è stato #Lance Armstrong, l’ex campione poi squalificato a vita per doping? Sagan l’ha rivelato in un’intervista concessa a Le Magazine L’Equipe in cui ha ricordato anche alcuni episodi. Il campione slovacco debuttò tra i professionisti proprio mentre Armstrong correva la sua ultima stagione, e al Tour Down Under del 2010 i due ebbero modo di condividere una fuga. Sagan non ha ...

Gand-Wevelgem 2018 : i favoriti. Riparte la sfida sulle pietre tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet? : Superata la Milano-Sanremo, prima Classica Monumento stagionale, ci si sposta verso il Nord e soprattutto si affrontano le prime gare con i muri belgi, caratterizzati dalle strade con le pietre. Domenica 25 marzo è in programma la Gand-Wevelgem, primo vero antipasto di quello che poi sarà, nella domenica di Pasqua, il Giro delle Fiandre. Andiamo a scoprire i favoriti per la corsa in terra belga. Sembra pronto a ripartire il duello tra Peter ...

Milano-Sanremo - Peter Sagan : ‘Risultato positivo per il ciclismo’ Video : Era il grande favorito della vigilia, ma anche stavolta Peter Sagan [Video] non è riuscito a fare sua la #Milano Sanremo. Il tre volte iridato non ha reagito all’affondo di Vincenzo Nibali sul Poggio, confidando di poter recuperare negli ultimi chilometri e vincere poi allo sprint. Invece il campione siciliano è andato a vincere e Sagan non è riuscito neanche a concludere la corsa con una volata convincente, finendo solo al sesto posto. ...

Milano-Sanremo 2018 : Peter Sagan e Michal Kwiatkowski si giocheranno tutto sul Poggio : Due grandi favoriti per la 109ma edizione della Milano-Sanremo, che si disputerà sabato e aprirà il percorso di questa stagione nelle favolose Classiche Monumento. Due nomi che appaiono sicuramente un gradino sopra a tutti gli altri: stiamo parlando del campione del mondo (per tre volte consecutive) Peter Sagan, capitano della Bora-hansgrohe, e del detentore del titolo, il corridore del Team Sky Michal Kwiatkowski, di recente trionfatore alla ...

Milano Sanremo - Peter Sagan : ‘Se vincessi come Kwiatkowski non sarei contento' Video : Un anno fa erano stati proprio loro, #Peter Sagan e Michal Kwiatkowski, i grandi protagonisti della #Milano Sanremo. O forse sarebbe meglio dire che Sagan fu il vero protagonista della corsa, mentre Kwiatkowski, con una condotta di gara un po’ sparagnina ma efficace, riuscì a vincere. Ora il Campione del Mondo e il vincitore uscente della Sanremo si ritrovano sempre tra i favoriti principali della vigilia, dopo una Tirreno Adriatico che li ha ...

Milano-Sanremo 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse e favoriti. Peter Sagan uomo da battere : Sabato si correrà la 109ma edizione della Milano-Sanremo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo. Quest’anno sembra esserci un unico grande favorito sulla carta secondo le quote dei book-makers per le scommesse e si tratta del tre volte campione del mondo Peter Sagan. Lo slovacco ha sfiorato più volte il successo della Classiccisma (secondo nel 2013 e 2017) e quest’anno cercherà di spezzare finalmente questo tabù. La ...

Milano-Sanremo 2018 : Peter Sagan e una maledizione da rompere : Prima o poi la vince Quando si pensa a Peter Sagan e alla Milano-Sanremo il primo pensiero che viene in mente è questo. Il 2018 sarà l’anno buono? Complici anche diverse assenze tra gli avversari, Sagan potrebbe trovare un campo partenti meno agguerrito nei suoi confronti, con la possibilità di giocarsi le proprie carte senza correre contro tutti e senza la necessità di inventari numeri come quello che ha infiammato la corsa nella scorsa ...

Milano-Sanremo 2018 - i favoriti : Peter Sagan in pole position - Kwiatkowski per il bis. Elia Viviani - che occasione : Pronostico incerto? Sì, come sempre. La Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione, è sempre molto difficile da interpretare. Una danza di quasi 300 chilometri da Milano alla città dei fiori, che sabato andrà ad incoronare il successore del polacco Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro. Una corsa aperta a diverse soluzioni, difficile da vincere, soprattutto partendo con i favori del pronostico. A pochi giorni dal via, ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della sesta tappa. Marcel Kittel firma la doppietta - a Peter Sagan non basta una rimonta fenomenale : Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico arriva i bis per il tedesco Marcel Kittel, che dopo la vittoria di Follonica si ripete anche sul traguardo di Fano. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della sesta tappa. Marcel Kittel 10: alla viglia di questa corsa c’erano diversi dubbi sulla sua condizione e invece lui ha dimostrato su strada che è in grande forma. Due vittorie in cinque giorni che dimostrano ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Marcel Kittel vince anche a Fano - rimonta spettacolare di Peter Sagan : Marcel Kittel spazza via ogni dubbio: con la seconda vittoria in due tappe per velocisti alla Tirreno-Adriatico, il tedesco della Katusha-Alpecin ha confermato la buona condizione di forma e meccanismi finalmente sistemati con la nuova squadra dopo una prima parte di stagione in cui faceva fatica addirittura a disputare le volate. Pronti via e quattro uomini si sono avvantaggiati sul resto del gruppo: Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Krists ...