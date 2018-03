Perché mi piace Maurizio Costanzo

Debito pubblico : Perché l'Italia non piace più ai grandi investitori : Più che l'affermazione dei partiti antieuropeisti a preoccupare banche e fondi di investimento è la fine del quantitative easing della Bce

Perché la Blockchain piace a tutti - comprese le banche : Quando si parla di Blockchain si pensa subito al bitcoin , tema FinTech sempre sotto la lente, costantemente sottoposto ad attento e critico esame. La storia insegna che è sempre consigliabile fare ...

Carlo Cottarelli - il premier che piace a tutti : Perché per lui Palazzo Chigi è possibile : Mentre la politica boccheggia, riesumando riti della Prima Repubblica, mentre i vincitori , Lega e M5S, cercano quadre che non si trovano e i perdenti osservano, sperando in un ripescaggio finale, ...

“Altro che Barbara Palombelli!”. Chi condurrà il Gf Nip. La signora di Forum ha parlato ed è stata categorica : niente Grande Fratello per lei. Al suo posto? Un nome che farà piacere a molti - mentre altri inorridiranno. Già - Perché la nuova conduttrice o la odi o la ami - ma una cosa è certa : con lei il reality farà il botto : Negli ultimi tempi si è fatto ancora un gran vociare su chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Nip. Il reality più famoso d’Italia tornerà in tv dopo una pausa, sulla scia del successo ottenuto dal suo parente ricco: il Vip. Sulla conduzione erano state fatte molte ipotesi. Da Belen a Nadia Toffa a Ilary Blasi, per arrivare al nome insolito di Barbara Palombelli che al momento sembrava quello più accreditato. Agli ...

Lazio - Inzaghi : 'L'Europa mi piace di più perchè senza Var' : 'Lo dissi sei mesi fa: in Europa mi piace di più perché non c'è il Var ed è normale che io sia contento'. Alla vigilia della gara di ritorno di Europa League contro la Dinamo Kiev, Simone Inzaghi ...

"The Shape of Water" ci piace Perché ci fa credere di essere meglio di quel che siamo : E proprio no, non siamo neppure lontanamente il professore sovietico che per tenerezza e amore della scienza tradisce la madre patria e sfida un poliziotto-pistolero , maschilista , astioso , ...

Perché Manuel Valls piace più agli spagnoli che ai francesi : E ad ascoltarlo, a San Sebastian, c'era la crème della politica spagnola: Soraya Sáenz de Santamaría, braccio destro del premier Mariano Rajoy , Maria Dolores Cospedal, ministra della Difesa, Juan ...

Simone Inzaghi : 'Juve? Fa piacere - forse mi vogliono Perché...' : A Mister Condò su Sky Sport , Simone Inzaghi ha risposto così alla domanda sulla Juventus nel suo futuro: 'forse mi vogliono perché li ho battuti due volte , ride, ndr, . Contro la Juventus in questa stagione abbiamo fatto ...

Scontri Piacenza - moglie di un agente : 'Perché elogi solo se ci sono morti?' : Ecco il testo integrale della lettera: Caro direttore, a Piacenza sabato 10 febbraio c'ero anch'io , e con me tutte le madri, le mogli, le fidanzate e i figli che con amore, ma soprattutto con ...

Meteo : cambia tutto. Ecco cosa sta accadendo in Italia. Preparatevi - perchè la situazione non vi piacerà affatto : Gli esperti lo avevano annunciato e inesorabilmente il freddo è arrivato. A partire da questa settimana la pallina di mercurio si è avvicinata verso il blu e le temperature sono in deciso calo, decisamente sotto le medie stagionali ma anche piogge diffuse in molti regioni con conseguenti nevicate anche a quote collinari. La terza settimana di febbraio, infatti, ha visto l’ingresso di una nuova bassa pressione sull’Italia e il ...

“Una pecca ce l’hai pure tu!”. A Sanremo la vedi sospiri e pensi ‘Ma Perché?!’. Michelle Hunziker rasenta la perfezione - ma tutti hanno notato quella ‘stonatura’ evitabile. Il particolare della showgirl che non piace proprio a nessuno : È sicuramente la star incontrastata del festival di Sanremo. Michelle Hunziker al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino sta ottenendo un successo clamoroso. Bella come una barbie, simpatica, spigliata e brava, insomma la showgirl svizzera pare proprio che non abbia difetti. Eppure, un neo, una piccola pecca ce l’ha anche lei. E allora umanizziamola un po’ questa Michelle Hunziker, regina del palco di un Festival di ...

'È uno dei piaceri della vita - Perché smettere' : a cosa farà riferimento Albano? : Albano Carrisi ha rilasciato un'intervista che ha stupito il pubblico che lo ama da sempre. Ha parlato della sua vita professionale e anche della sua vita intima. Il cantante ha dichiarato che al termine dell'anno in corso chiuderà la sua carriera professionale per dedicarsi completamente alla sua numerosa famiglia e alla sua tenuta agricola di cento ettari. L'artista ha affermato che per fare funzionare le cose nella sua tenuta agricola è ...

Chiamami col tuo nome : Perché Luca Guadagnino piace agli americani : Intanto la fauna autoctona pensa a cucinare o a trastullarsi al bar, fa discorsi isterici sulla politica italiana anni '80, quando ancora esistevano Pci e Psi e Bettino Craxi era argomento di ...

Storia di un film passato in sordina Perché Guadagnino a un certo cinema non piace (e predilige solo i suoi colleghi) : Per questo mi ha sempre affascinato la Nouvelle Vague che ha condizionato tutto il cinema del mondo, non uno in particolare". "Sono un artigiano che fa il suo mestiere - ha precisato - ho ricevuto ...