«Perché l’economia ci ha traditi prima della crisi globale» : Quando è stata inventata l’obiettivo della macroeconomica era capire cosa potrebbe andare storto nell’economica e come rimetterlo in sesto. Dalla crisi del 2007 ad oggi numerosi episodi e segnali rendono tuttavia evidente quanto sia indispensabile ristrutturarla. ...

Kashkari - Fed - : Perché raffreddare l'economia adesso? : ... Neel Kashkari, ritiene che la Federal Reserve non debba aumentare i tassi di interesse a meno che i salari e l'inflazione non inizino a decollare, e l'economia statunitense continui a correre. , CC -...

Perché Wall Street è crollata nonostante l'economia reale va meglio del previsto : Il fatto che l'economia americana cresca infatti, secondo gli analisti porterà ad una serie di conseguenze che potrebbero ostacolare i loro affari. In primo luogo un aumento dei salari medi americani,...

Perché l'Italia non cresce di più. Un estratto dal nuovo libro di Alan Friedman "Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi" : Pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Alan Friedman, "Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi", edito da Newton Compton Editori. In questo caso un focus sulla crescita economica dell'Italia.l'Italia non cresce a un ritmo più rapido e sostenuto per diversi motivi. Cerchiamo di capire il perché.Una crescita intorno all'1,5 per cento, come quella stimata per il 2017, può sembrare buona, dopo ...

