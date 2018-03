Perché la famiglia Mandela ha definito ' un' impostura' l' Istituto Mandela di Parigi

ELTON JOHN A VERONA/ Ecco Perché il Popolo della Famiglia rovina battaglie che meritano ben altro impegno : Il leader del Popolo della Famiglia di VERONA chiede che siano vietati i concerti di ELTON JOHN nella sua città previsti a fine maggio. Ma sbaglia il bersaglio. PAOLO VITES(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 06:09:00 GMT)CHESTER BENNINGTON/ Mike Shinoda ricorda il cantante dei Linkin Park: in cerca di una rispostaERIC CLAPTON/ "Life in 12 Bars", il film: una vita salvata dal blues

Napoli - 14enne subiva violenze in famiglia Perché omosessuale : “Benzina sulle caviglie - schiaffi e pugni” : Cospargevano le sue caviglie di benzina e le davano fuoco. E poi schiaffi , pugni, violenze . Sempre tra le mura di casa, sempre da parte dei suoi famiglia ri. Solo perché omosessuale . È quanto ha segnalato un ragazzo di 14 anni della provincia di Napoli alla Gay Help Line. Così è partito l’iter che ha portato alla denuncia tramite un esposto fatto da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, che, con il supporto legale di Arcigay a ...

Oxfam - Perché mi sento ancora orgogliosamente parte di questa famiglia : In un blog venire allo scoperto con un’esperienza personale deve essere un’eccezione che nasce da un’emergenza, dal desiderio di porre l’attenzione su qualcosa che coinvolge non solo noi stessi, ma l’intera collettività. In questi giorni, con i fatti di Haiti (che riguardano Oxfam Gran Bretagna e che riporta a uno scenario del 2011 debitamente denunciato) mi sono sentita spesso rivolgere la domanda: “Continuerai a fare l’ambasciatrice per Oxfam ...

Confinata dalla famiglia in una capanna Perché ha le mestruazioni : giovane donna muore di freddo : Una ragazza è morta di freddo in Nepal, nel distretto di Achham: la 22enne era stata Confinata dalla famiglia in una capanna vicino casa nel periodo delle mestruazioni. La pratica del “Chhaupadi“, il confinamento delle donne durante il periodo del ciclo mestruale, è proibita da tempo per legge in Nepal e punita dal codice penale, eppure continua ad essere applicata soprattutto nei villaggi e nelle zone più remote del Paese. Gauri ...