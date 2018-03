Perché abbiamo peli e capelli ricci? : Una nuova ricerca sulle pecore ha scoperto che le due teorie più diffuse per spiegarlo non reggono molto The post Perché abbiamo peli e capelli ricci? appeared first on Il Post.

“Ecco Perché abbiamo sempre sonno questo periodo”. L’esperto ci spiega il motivo di tanta stanchezza (eppure la primavera dovrebbe darci energia!). 5 consigli utilissimi (e facili facili) per combattere quella immancabile voglia di mettersi a letto : Ci avete fatto caso anche voi? In questo periodo la voglia di dormire è alle stelle, molto più che in qualsiasi altro periodo dell’anno. Ma perché accade tutto ciò? Il professore Mario Tombini, neurologo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, ha spiegato ad HuffPost le possibili cause. E ha svelato sei possibili trucchi per sopravvivere al “mal di primavera”. “Le cause principali della stanchezza – ...

Al bando l’eccellenza! Ecco Perché non abbiamo bisogno di altri Mozart : Chi non conosce i nomi di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Igor’ Stravinskij? Autori di opere immortali, eseguite nei teatri e nelle sale da concerto del mondo intero. A questa manciata di musicisti “eccellenti” ne potremmo aggiungere ancora una lista abbondante: ma dal Seicento al Novecento – dunque sull’arco di quattro secoli – non supereremmo forse i 100 o i ...

Ravetto vs Marzano : “Non abbiamo vinto Perché Berlusconi non era candidabile”. “La sua era è definitivamente conclusa” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, e Michela Marzano, filosofa ed ex deputata Pd. Quest’ultima definisce Berlusconi “qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle” e aggiunge: “Le conseguenze del Berlusconismo si continuano a vedere, questi risultati elettorali sono la diretta conseguenza di 20 anni di Berlusconi, ma credo si possa parlare di lui al passato”. Non ci sta Ravetto, che obietta: ...

M5s - Toninelli : “Abbiamo chiesto un presidente alla Camera Perché da lì si parte per l’abolizione dei vitalizi” : Al termine del giro di primi incontri condotti dal M5s oggi, la delegazione del Partito Democratico composta del neo segretario Maurizio Martini e Lorenzo Guerini non hanno rilasciato dichiarazioni. A parlare invece sono stati Giulia Grillo e Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle nella sala stampa di Montecitorio: “Sui presidenti delle Camere, Pd e Lega sono d’accordo sul metodo. Abbiamo chiesto la presidenza di Montecitorio”.“Abbiamo ...

Aggredite Perché lesbiche nell'Astigiano : 'Via da casa - abbiamo paura' - : Linda ed Emanuela, sposate dal 2016, sono state picchiate lo scorso 25 febbraio dopo aver chiesto ai vicini di abbassare il tono della voce: "abbiamo preso calci e pugni, nessuno li fermava", ...

Aggredite Perché lesbiche nell’Astigiano : "Via da casa - abbiamo paura" : Aggredite perché lesbiche nell’Astigiano: "Via da casa, abbiamo paura" Linda ed Emanuela, sposate dal 2016, sono state picchiate lo scorso 25 febbraio dopo aver chiesto ai vicini di abbassare il tono della voce: "abbiamo preso calci e pugni, nessuno li fermava", raccontano a Sky TG24 Parole ...

Picchiate brutalmente dai vicini di casa Perché lesbiche e sposate : "Abbiamo paura" : Questione di giorni, e Linda ed Emanuela, 41 e 50 anni, se ne andranno da Baldichieri, paese in provincia di Asti. lesbiche e sposate, sono state brutalmente aggredite dai vicini di casa. Un'agghiacciante atto...

Elezioni : Di Maio - non abbiamo vinto Perché abbiamo promesso soldi : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Ci vogliono far passare per quelli che hanno vinto perché hanno promesso soldi, perché avevano promesso di dare soldi senza fare niente. Vi trattano come miserabili, come gente che vuole soldi, voi siete persone che rivendicano diritti che sono nella nostra Costituzione”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano.“Se i commentatori e gli analisti vogliono passare il tempo a dire che ...

Elezioni : Di Maio - Senato avrà un seggio in meno Perché non abbiamo candidati : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “In Sicilia sono finiti i candidati al Senato e probabilmente il Senato avrà un Senatore in meno, perché abbiamo più seggi dei candidato del Movimento 5 stelle”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. L'articolo Elezioni: Di Maio, Senato avrà un seggio in meno perché non abbiamo candidati sembra essere il primo su Meteo Web.

"Abbiamo perso Perché gli elettori sono morti" : L'analisi della sconfitta più divertente , e fraintesa, d'Italia . A pubblicarla su Facebook sono i Giovani Democratici di Pesaro che, all'indomani delle elezioni, hanno tentato di sdrammatizzare la ...

«Perché abbiamo assunto un software nel nostro studio legale italiano» : Che cosa significa introdurre un sistema di intelligenza artificiale in uno studio legale italiano? Quali sono vantaggi, svantaggi e perplessità? Ecco cos’è accaduto all’interno di Portolano Cavallo, il primo studio legale in Italia ad aver adottato Luminance, tecnologia all’avanguardia sviluppata dai matematici dell’Università di Cambridge ...

Tav - non c’erano ragioni per sostenere anni di lavori. Ma allora Perché li abbiamo iniziati? : di Antonio Calafati Della vicenda della Tav in Val di Susa ciò che colpisce è la sua capacità di far perdere ad analisti, giornalisti e politici il filo di un pensare razionale. In una società – e in un tempo – che del calcolo razionale ha fatto il suo ancoraggio, la Tav in Val di Susa è una decisione collettiva che i suoi promotori hanno collocato in uno spazio nel quale la logica e l’evidenza empirica non trovano posto. Chi si oppone alla ...

Il museo delle relazioni finite esiste davvero. Ed ecco Perché ne abbiamo bisogno : Nel 2016 ha inaugurato la sua seconda sede a Los Angeles e adesso è pronta per un altro tour in giro per il mondo. Lettere d'amore, anelli di fidanzamento, bottiglie di vino, fotografie e vecchi ...