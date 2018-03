Pd | Morassut | serve congresso con confronto popolare e aperto

meteoweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018) Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo fare il solitodel Pd, con le primarie ma senza politica.un largosulla politica. Su un ‘programma fondamentale’ che possa essere discusso in tutto il Paese e oltre il Pd”. Lo scrive su Facebook Roberto, membro della Direzione del Pd.“Per uscire dal generico appello a tornare ‘tra la gente’ -aggiunge- occorrono decisioni e discontinuità. Si costituisca una commissione aperta e composta da personalità politiche e culturali rappresentative di un ampio arco democratico e non necessariamente iscritte al Pd e che abbia il compito di redigere un documento per una nuova visione ‘democratica’”. L'articolo Pd:consembra essere il primo su Meteo Web.