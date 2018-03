Pd | Martina | per capigruppo serve sforzo unitario

Martina : M5S ha perso innocenza dopo intesa con Berlusconi : Politica – Se ne dice convinto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, in un’intervista al “Corriere della Sera”. Con l’accordo sulle presidenze della Camere chiuso... L'articolo Martina: M5S ha perso innocenza dopo intesa con Berlusconi proviene da Roma Daily News.

Martina : 5 Stelle hanno perso innocenza : 8.00 Il M5S criticava la Lega e predicava "l'assoluta distanza" da queste forze e ora "si sono divisi gli incarichi istituzionali",siglando perfino "un'intesa con Berlusconi". I "5 Stelle hanno perso l'innocenza".Lo dice il reggente del Pd, Martina al Corriere della Sera. Martina non si sbilancia né sulla presidente del Senato,Casellati, "le auguro buon lavoro", né su Fico alla Camera "abbiamo applaudito" il suo discorso perché ha citato "un ...

Martina : Pd unito in Aula - ora alternativa per il Paese : "Saremo forza di minoranza e ci prepariamo per essere l'alternativa alla destra e ai cinque stelle" dice il segretario reggente al termine delle votazioni

Matteo Renzi perde il potere in diretta. Rivolta Martina - come umilia il capo del Pd : Il segretario reggente Maurizio Martina ha il coraggio di sfidare apertamente Matteo Renzi , mettendone di fatto in dubbio il ruolo di guida politica. L'ex premier, a proposito delle strategie ...

Pd : Martina - passaggio molto delicato per nostro partito : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Vorrei riflettere insieme su come condurre insieme il nostro lavoro. Non mi sfugge che stiamo dentro un passaggio anche per il nostro partito molto delicato. Dovete farvi carico e dobbiamo farci carico di un lavoro unitario e plurale, consapevoli della delicatezza del momento che stiamo vivendo. Siamo nelle condizioni di ripartire di rilanciare, di fare battaglie in parlamento su questioni decisive per ...

Martina : per Camere profili di garanzia : 23.27 Per le presidenze di Camera e Senato conta "il profilo di garanzia e di serietà" e "siamo pronti a confrontarci con spirito positivo". Così Martina, reggente del Pd, a 'Carta bianca' su Raitre. Poi sottolinea: "Il tema è rilanciare un'idea di partito, di comunità politica, ma non ci sto a utilizzare Matteo Renzi come capro espiatorio". "Abbiamo commesso errori, anche il leader li ha fatti". Ora "il nostro lavoro sarà soprattutto fuori ...

Femminicidio : Martina - arresto obbligatorio per chi maltratta donne e stalker : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – “Da dove riparte il Pd? Il Pd riparte dalle persone, dalla comunità, dalle risposte ai temi concreti. Lavoro, giovani, diritti. Diritti delle donne. In Italia viene uccisa una donna ogni 60 ore. è una strage continua. Dobbiamo reagire tutti subito. Occorrono azioni forti, a partire anche dall’introduzione dell’arresto obbligatorio per chi maltratta e per gli stalker”. Lo ha detto il ...

Pd - circoli cittadini di Napoli a Maurizio Martina : vero organismo per il rilancio : 'Tuttavia, questo non si verifica piu', a causa del fatto che, nella maggior parte dei comuni, manca una vera e propria presenza territoriale , fisica e politica, del Pd. Tutto questo e' ancora piu' ...

Napoli - l'appello dei circoli del Pd al segretario Martina : «Subito un organismo per la ricostruzione» : «Un focus specifico sulla città di Napoli, attraverso la formazione di un organismo cittadino che si occupi, a tempo pieno, di un'opera di ricostruzione non solo dei circoli...

Pd - Martina : 'M5S e Lega sono un pericolo. Noi non faremo l'Aventino - faremo opposizione' : 'sono d'accordo con Gianni Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l'opposizione ma guai all'Aventino'. Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martina...

Martina : "Serve una leadership collettiva per ricostruire il Pd" : "Chiedo una mano, penso che se ne possa uscire con una leadership collettiva con uno spirito nuovo. Come dice Gianni con l'idea di uscire da queste assemblee con uno spirito diverso". Così il ...