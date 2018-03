agora24

: Pd, Martina lancia appello all’unità: i dem restano divisi. Malumori su ‘attivismo’ di Renzi - _agora24 : Pd, Martina lancia appello all’unità: i dem restano divisi. Malumori su ‘attivismo’ di Renzi - Egidio053 : @Corriere Non per tornare perché ormai ci siamo rotti le scatole,ma quando uno parla deve essere illibato della col… - Frances25551623 : RT @lucabattanta: Il PD che si lancia in legalità e lotta alle mafie: non hai il senso del ridicolo Martina? ?? -

(Di domenica 25 marzo 2018) ... Richetti 'E' inutile fare nomi se prima non si individua un metodo', e' il refrain di molti senatori Pd, 'il fatto e' che nel frattempo si dovrebbe tornare a far politica, a interloquire come ...