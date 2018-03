Pd | la mossa alle spalle di Renzi Martina e la proposta segreta a Di Maio | ' Noi ci

Marco Travaglio da Lilli Gruber : 'Luigi Di Maio non governa per diritto divino. Deve darsi una mossa per trovare un'alleanza' : Marco Travaglio , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 , attacca duramente Luigi Di Maio : 'Gli ho dato una botta', precisa subito, 'perché è arrivato primo ma continua a parlare come se ...

Tottenham-Juventus - Allegri rischia di combinarla grossa : la mossa (facile) che ha cambiato la partita : La Juventus ha raggiunto un obiettivo importante nella giornata di ieri, quello di ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League, successo in rimonta contro il Tottenham quando ormai la qualificazione sembrava un miraggio. Dopo il 2-2 dell’andata bianconeri sotto con la rete di Son poi la reazione con Higuain e Dybala. La metamorfosi tra primo e secondo tempo porta un nome ed un cognome: Stephan Lichtsteiner. Incomprensibile ...

Stratega Allegri - altro capolavoro : la doppia mossa che ha affondato gli Spurs : Ci sono i meriti di una squadra cinica e stoica, mai doma, capace di riacciuffare un risultato che a trenta minuti dal termine sembrava ormai scritto. Ci sono i meriti di due fuoriclasse assoluti come Higuain e Dybala e quelli di due guerrieri insuperabili come Chiellini e Barzagli. Ci sono i meriti di una società come quella bianconera che è stata in grado di allestire una rosa più che mai ampia e competitiva. Ma ci sono, soprattutto, i meriti ...

Pd diviso dalle dimissioni congelate di Renzi. mossa di Calenda : 'Mi iscrivo' : Le 'non dimissioni' del segretario infiammano il dibattito interno. 'Non bisogna fare un altro partito, ma lavorare per risollevare quello che c'è', dice il ministro dello Sviluppo che annuncia la sua ...

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli : L'Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andrà in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincerà la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ha cominciato già a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole i ...

Di Maio a caccia di alleati : prima mossa l'offerta di punti programmatici a tutti. Guardando a un Pd senza Renzi (e al Colle) : Nemmeno il tempo di brindare (con annessi boati da stadio) al risultato elettorale, che Luigi Di Maio ha messo giù la testa per elaborare la strategia insieme al suo staff. Il mirino è puntato su Palazzo Chigi, ma senza l'autonomia che sarebbe garantita da una maggioranza parlamentare monocolore, la necessità di trovare interlocutori di governo consiglia la prudenza.Così ecco quella che viene considerata la mossa ...

Formazioni ufficiali Torino-Juventus : mossa clamorosa di Allegri : Formazioni ufficiali Torino-Juventus – Il derby della Mole è il match clou della 25^ giornata di Serie A. Torino e Juventus si sfideranno allo stadio Olimpico ‘Grande Torino’ per la 196^ volta. I granata vanno a caccia dei tre punti per non perdere il treno per la corsa all’Europa League e per riscattare la sonora sconfitta rimediata all’andata: all’Allianz Stadium finì 4-0 per i bianconeri con la gara ...

Torino-Juve - Mazzarri può fermare Allegri : la ‘mossa’ che può essere vincente : Si sta giocando la 25^ giornata del campionato di Serie A ma il clou della giornata sarà nel lunch match della domenica, gara che promette grande spettacolo, in campo Torino e Juve, un derby che non ha bisogno di grandi presentazioni. L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha permesso ai granata di svoltare, l’ex Napoli è ancora imbattuto sta recuperando posizioni in classifica ed adesso ha intenzione di fermare i bianconeri. La ...

Juve - Bernardeschi : 'Dybala? E' pronto - si dia una mossa. Allegri ha un segreto' : Un mondo inaspettato, perchè finchè lo vedi dall'esterno è una cosa, ma quando lo vivi impari a vedere tutto diversamente. Sono determinato. Ci sono le partite che vanno bene o male, ma la cosa ...

La 'mossa' di Kim alle Olimpiadi : la sorella capo della delegazione : La mossa ha colto di sorpresa non solo la Corea del Sud , che come fa rischia di sbagliare e quindi abbozza, ma il resto del mondo. I primi a non prenderla benissimo sono stati gli americani: già ...

Inter-Bologna - Spalletti pensa alla mossa inedita : Per cambiare l'Inter, Luciano Spalletti pensa a nuove mosse che potrebbero interrompere la prevedibilità di una manovra ormai troppo lenta. Questo è quanto sostiene la Gazzetta dello Sport , che contrariamente a quanto dichiarato dal tecnico toscano dopo la gara contro il Crotone 'Icardi è un attaccante che non divide volentieri l'area di rigore', scrive: 'Nella speranza che ...

L’allerta tsunami per il terremoto al largo dell’Alaska è stata rimossa per buona parte della costa occidentale del Nordamerica : L’allerta tsunami diffusa martedì mattina per un forte terremoto al largo della costa dell’Alaska, di magnitudo 7.9, è stata ritirata nel primo pomeriggio per buona parte della costa occidentale degli Stati Uniti e del Canada. Un avviso per un possibile The post L’allerta tsunami per il terremoto al largo dell’Alaska è stata rimossa per buona parte della costa occidentale del Nordamerica appeared first on Il Post.

La furia di Spalletti si abbatte sull’Inter : denigrati alcuni calciatori - la mossa “paracula” del tecnico nerazzurro : Luciano Spalletti ha sbroccato ufficialmente. Il tecnico di Certaldo d’altra parte aveva annunciato questo modus operandi in una delle sue prime conferenze stampa all’Inter: “A me sono state promesse delle cose… Se non sarà così verrò qui e dirò che mi è stato promesso qualcosa che non è stato mantenuto. Le cose promesse bisogna portarle a casa”. Queste le parole rilasciate in estate e così è stato, Spalletti è ...