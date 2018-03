Pattinaggio | birre spillate e raccolta fondi su internet | così il Fiumicello è riuscito a

ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: In mezzo alla palestra c’era quella scatola con la scritta “Italia”. Dentro, le tute e i borsoni della Nazionale… http… - Mar_Cardinali : RT @fattoquotidiano: In mezzo alla palestra c’era quella scatola con la scritta “Italia”. Dentro, le tute e i borsoni della Nazionale… http… - fattoquotidiano : In mezzo alla palestra c’era quella scatola con la scritta “Italia”. Dentro, le tute e i borsoni della Nazionale… -

(Di domenica 25 marzo 2018) In mezzo alla palestra c’era quella scatola con la scritta “Italia”. Dentro, le tute e i borsoni della Nazionale che significavano una cosa sola: rappresentare il proprio Paese ai campionati del mondo. Un sogno. Matteo De Sabbata racconta a Ilfattoquotidiano.it di quella scatola, di quella tuta, e ammette che il ricordo “ancora oggi un po’ mi fa ridere e un po’ mi commuove”. Ventidue anni, nato a Udine, Matteo è un atleta del gruppo Diamante, la squadra diartistico su rotelle della società. Partendo da questo piccolo comune friulano di 5mila abitanti, in tre anni hanno vinto di tutto, fino al bronzo conquistato nel settembre scorso ai World Roller Games in Cina. Un evento a cui hanno potuto partecipare grazie a tanti sacrifici, feste passate a spillare birra e soprattutto unasuper racimolare i soldi necessari per ...