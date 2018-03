Pasqua | Venezia | a Jesolo feste senza alcool

meteoweb.eu

: RT @corrieredellaA: @MArturoColognoM @letizietto61 @GuardiaDellOrsa @GazeberInside @MArturoSav @ZeniaConfusa @artschool_makko @Flavia978689… - GuardiaDellOrsa : RT @corrieredellaA: @MArturoColognoM @letizietto61 @GuardiaDellOrsa @GazeberInside @MArturoSav @ZeniaConfusa @artschool_makko @Flavia978689… - ilmeteoit : METEO: ACQUA ALTA a 150 cm, MAREA ECCEZIONALE a Venezia fino a Pasqua [GRAFICI] » - GazeberInside : RT @corrieredellaA: @MArturoColognoM @letizietto61 @GuardiaDellOrsa @GazeberInside @MArturoSav @ZeniaConfusa @artschool_makko @Flavia978689… -

(Di domenica 25 marzo 2018), 25 mar. (AdnKronos) – E’ stata firmata dal sindaco di, Valerio Zoggia, l’ordinanza che vieta la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e demaniali nella zona del Lido di, in occasione delle festivitàli.Il provvedimento emesso dall’amministrazione è volto a garantire la tranquillità e la sicurezza di cittadini ed ospiti nei giorni delle festività dellae prevenire possibili episodi come la ‘pasquetta alcolica”, che qualche anno fa ha visto migliaia di giovani organizzarsi attraverso i social network per raggiungerecon il solo scopo di ubriacarsi alla ricerca del divertimento eccessivo. Dopo quell’episodio, la città ha deciso di tutelarsi e tutelare le persone con la predisposizione di questo strumento che viene riproposto ogni anno.‘Con questa ...