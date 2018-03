Pasqua | in Sicilia il racconto della Passione rivive tra fede e folklore 3

Pasqua : in Sicilia il racconto della Passione rivive tra fede e folklore : Palermo, 25 mar. (AdnKronos) – Tradizione cristiana e riti dall’antico sapore pagano. fede e folklore si mescolano in Sicilia in occasione della Settimana santa. Un racconto fatto di devozione e teatralità che prende il via la domenica delle Palme e si anima in un susseguirsi di funzioni che rievocano la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo. Da un capo all’altro dell’Isola, dalle grandi città fino ai più piccoli ...

Meteo : a Pasqua arriva Hannibal. Ilmeteo.it : 30 gradi in Sicilia - e fino a 26/27°C sulle regioni centrali : L'afflusso di aria molto fredda provenuta dall'Europa orientale che ha caratterizzato l'ultimo periodo ha le ore contate e sta per lasciar spazio a masse di aria di origine completamente diversa, provenienti dai quadranti meridionali, che provocheranno un deciso rialzo delle temperature soprattutto dall'inizio della prossima settimana. La fase conclusiva della settimana in corso vedrà ancora la presenza di residue sacche di aria fredda che si ...

Sicilia : protestano i custodi dei musei - aperture a rischio già a Pasqua : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - aperture dei musei Siciliani a rischio per le festività Pasquali. I custodi dei siti dell'isola hanno infatti annunciato lo stop alla deroga per i festivi, almeno "fino a quando non si risolverà la questione dei pagamenti, regolarizzandoli anche per il futuro". La deci

Sicilia : DiPasquale (Pd) - Sgarbi risorsa insostituibile - resti in Giunta : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Auspico che Vittorio Sgarbi rimanga al suo posto e che scelga la Sicilia, non accettando di andare a fare il deputato a Roma. Dico questo da deputato d’opposizione perché Sgarbi è una risorsa insostituibile. Sin da subito ho apprezzato la sua nomina come assessore ai Beni culturali. E’ competente e sa come valorizzare e promuovere al meglio il nostro patrimonio monumentale e ...