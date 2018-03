: RT @comunevenezia: Da domani al 29 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà aperto il #mercatino di #Pasqua alla Casa del Volontari… - nelsonlariccia : RT @comunevenezia: Da domani al 29 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà aperto il #mercatino di #Pasqua alla Casa del Volontari… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: Da domani al 29 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà aperto il #mercatino di #Pasqua alla Casa del Volontari… - elskerlh : Raga io pensavo che Pasqua fosse domani a tavola mi hanno guardata malissimo ma ohhh capita ahhaahahha -

in Questura a Roma, per fare il punto sulle misure diin vista della. Alla riunione parteciperanno i vertici delle forze di polizia locali, al fine di pianificare al meglio il dispositivo in vista delle cerimonie religiose previste. Tra queste ultime:la messa del Crisma presieduta dal Papa il 29 alle 9.30 e la lavanda dei piedi nel carcere di Regina Coeli; la Passione in Vaticano e la via crucis al Colosseo venerdì; sabato la veglia, domenica la messa die lunedì il Papa all'Angelus.(Di domenica 25 marzo 2018)